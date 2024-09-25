Высшая мера после 20 лет в камере смертников. В США казнили Марселласа Уильямса, за которого заступались знаменитости и судьи Верховного суда

В американском штате Миссури казнен Марселлас Уильямс, который был признан виновным в жестоком убийстве Фелиции Гейл, совершенном в 1998 году в Сент-Луисе. Дело Уильямса широко обсуждалось в США: исполнение смертного приговора дважды переносилось, за отмену казни выступали некоторые судьи Верховного суда и знаменитости, а к использованным против него доказательствам возникали серьезные вопросы.

На суде прокуроры заявили, что в августе 1998 года Уильямс ворвался в дом Фелиции Гейл, социального работника и бывшего репортера газеты St Louis Post-Dispatch, нанес ей 43 удара большим ножом, а затем украл ее сумочку и ноутбук ее мужа.

Смертный приговор Уильямсу был вынесен в 2001 году, присяжные признали его виновным.В начале этой недели Верховный суд Миссури и губернатор штата Майк Парсон отклонили прошение о помиловании настаивавшего на своей невиновности Уильямса.

Верховный суд США также в последнюю минуту отказал ему в помиловании, хотя во вторник сразу три его либеральных судьи — Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон — заявили, что не согласны с мнением консервативного большинства и хотели бы отсрочки исполнения приговора.

Семья жертвы выступала за пожизненное заключение вместо смертной казни, а местные прокуроры добивались отмены приговора. Представители Гейл не наблюдали за процедурой казни, туда пришли лишь сын Уильямса и два его адвоката. Уильямса должны были казнить уже дважды, но оба раза казнь откладывалась по разным причинам.

Почему есть сомнения, что Уильямс виноват

Адвокаты Уильямса настаивали, что суд над ним не был справедливым, поскольку к процессу незаконно не допустили темнокожих присяжных. Они также заявили об отсутствии улик, связывающих Уильямса с местом преступления. Представители Уильямса также обращали внимание на проблемы с экспертизой ДНК, которая обсуждалась во время судов.

В 2017 году на ноже, которым убили Гейл, была найдена ДНК, не совпадавшая с генетическим материалом Уильямса. В результате смертная казнь была во второй раз отменена, а тогдашний губернатор штата Эрик Грейтенс создал комиссию для изучения обстоятельств дела. Однако затем ему пришлось покинуть свой пост, и комиссия так и не пришла к заключению.

Местный прокурор Уэсли Белл был также обеспокоен противоречиями по поводу ДНК и потребовал провести новый суд. Однако его отменили, когда выяснилось, что один из сотрудников прокуратуры прикасался к ножу без перчаток, что и могло привести к обнаружению чужого ДНК.

Сотрудник прокуратуры настаивал, что не нарушал правила обращения с доказательствами и прикасался к ножу без перчаток, поскольку нож уже был проверен в криминалистической лаборатории.

Во вторник прокурор Белл осудил казнь Уильямса и заявил, что «такой результат противоречит интересам правосудия». «Если есть даже тень сомнения в виновности, смертный приговор никогда не должен применяться», — заявил он.

Против казни Уильямса выступали некоторые знаменитости, в том числе британский бизнесмен Ричард Брэнсон.

Но республиканский губернатор Миссури Майк Парсон считает, что его решение об отказе в помиловании было правильным. «Ни один присяжный и ни один судья не подтвердил заявления Уильямса, что он не виноват», — сказал Парсон.

Юридическая группа Innocence Project, чьи адвокаты представляли интересы Уильямса, пыталась добиться сделки с прокуратурой, чтобы Уильямс признал себя виновным в убийстве в обмен на пожизненное заключение.

Однако Верховный суд штата Миссури не принял это соглашение и постановил, что смертный приговор останется в силе.

«История Уильямса повторяет судьбу многих других людей, которые имеют дело с нашей неработающей уголовно-правовой системой, — говорится в заявлении организации Innocence Project. — Чернокожий мужчина, осужденный за убийство белой женщины, Уильямс до самого конца отстаивал свою невиновность».