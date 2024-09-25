Китай впервые с 1980 года запустил межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном

25 сентября Китай впервые с 1980 года провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты с учебной моделируемой боеголовкой, передает NUR.KZ.

Ракета упала в Тихом океане "в точно заданном морском районе", сообщает пресс-служба Министерства обороны КНР.

"25 сентября в 08:44 Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с учебно-имитационной боеголовкой в ​​воды Тихого океана.

Этот запуск ракеты является обычным мероприятием ежегодной военной подготовки, соответствует международному праву и практике и не нацелен на какую-либо конкретную страну или цель", — говорится в сообщении министерства.

На сайте Bloomberg отмечается, что хотя Китай часто проводит испытания ракет, большинство из этих запусков проводятся внутри страны.

Китай отпраздновал свое первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в мае 1980 года, став третьей страной, осуществившей это. По словам властей, этот подвиг положил конец "многолетней монополии сверхдержав на межконтинентальное стратегическое ядерное оружие".

Отмечается также, что недавно возмущение Пекина вызвало размещение на Филиппинах передовой американской ракетной системы средней дальности, способной поражать районы юго-восточного Китая, что усилило и без того высокую напряженность в регионе.

"Это довольно смелое и провокационное действие, и я думаю, что момент выбран весьма удачно", — сказал по поводу состоявшегося запуска Китаем ракеты старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в NTU Дрю Томпсон. Он также добавил: этот запуск показал миру, что Пекин может направить свое стратегическое оружие на любую страну.

"Это происходит во время Генеральной Ассамблеи ООН. Это подвергает мир риску", - резюмировал он свой комментарий.

"Эта ракета может быть частью нового поколения МБР, которые ранее никогда не испытывались в Тихом океане. Это еще один симптом наступления нового ядерного века в Азии", - сказал изданию Анкит Панда, старший научный сотрудник Стэнтона в Фонде Карнеги за международный мир.

Авторы статьи пишут, что в прошлом году Пентагон заявил о наличии у Пекина около 500 действующих боеголовок и планах увеличить их число до более чем 1000 к 2030 году. Ракетные силы страны имеют около 350 МБР, которые представляют собой оружие с дальностью действия более 5500 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что глава военно-морских операций США опубликовала документ, согласно которому ВМС США готовятся к возможности ведения военных действий против Китая к 2027 году.

Также сообщалось, что Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США - президент Джо Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план. Новый план впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания Китая с целью не допустить расширения ядерного арсенала Пекина.

В 2021 году высокопоставленный американский военный чиновник, который управляет американским ядерным арсеналом адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют свое ядерное оружие и возможности быстрее, чем США.