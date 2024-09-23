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Разгромили могилу Александра Маслякова: стали известны новые подробности

Опубликовано:

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Global Look Press

Мужчину, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, госпитализировали в психиатрическую клиническую больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Александра Маслякова, подтвердили в психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева. Однако в медучреждении не уточнили диагноз.

"Восьмое отделение. Состояние здоровья - это только в отделении, у лечащего врача", - сказали в больнице, добавив, что информация о диагнозе может быт предоставлена только родственникам.

При этом ранее в правоохранительных органах изданию сообщили, что вандала, который разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, госпитализировали с обострением психического заболевания.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище и вырвал крест. Вандала задержали. Сообщалось, что ему грозит арест или штраф.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября. Основателю и ведущему телевизионной игры КВН было 83 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165019-razgromili-mogilu-aleksandra-maslyakova-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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