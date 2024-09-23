Telegram будет выдавать IP-адреса и телефоны нарушителей по решению суда, заявил Дуров

В мессенджере Telegram обновлены условия обслуживания и политика конфиденциальности, передает NUR.KZ со ссылкой на обращение Павла Дурова к пользователям.

В своем канале Павел Дуров сообщил, что поиском в Telegram злоупотребляли люди, нарушавшие условия обслуживания для продажи нелегальных товаров. По его словам, за последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Кроме того, удален "проблемный контент".

"Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал Дуров.

Он добавил, что поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров.

Напомним, ранее Telegram обновил политику модерации - в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Мы также писали, что команда Telegram извинилась перед Южной Кореей за ситуацию с дипфейками. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.