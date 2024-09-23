Трое школьников получили ранения после нападения одноклассника в России

Трое учеников получили ранения после нападения одноклассника в Балаганске Иркутской области РФ - инцидент произошел в раздевалке на перемене.

Информацию о произошедшем сообщила детский омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром, на перемене, в спортивной раздевалке, перед уроком физкультуры, 13-летний школьник напал на своих одноклассников. Благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий. Трое ребят получили небольшие ранения", - сообщила она.

По словам омбудсмена, одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей.

Другие ребята за медицинской помощью не обращались.

"Подросток, причинивший побои, на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье. Я незамедлительно выехала в школу. На месте работают правоохранительные органы, сотрудники областного МВД, глава района, министр образования Иркутской области", - добавила она.

По информации ТАСС, школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, ранил и себя.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, заявили в полиции региона в Telegram-канале ведомства.

"В дежурную часть полиции сегодня утром поступило сообщение о том, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся. Персонал школы задержал 8-классника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы", - сообщили о произошедшем стражи порядка.

По информации SHOT, мальчик был вооружен молотком. Сообщается, что он бросился на одноклассника с молотком, ударив его по затылку. Обезвредить школьника сумел учитель физкультуры.

Также отмечается, что рамок-металлодетекторов на входе не было, а за порядком днем в учебном заведении следит гардеробщица.

Тем временем в прокуратуре региона сообщили о начале проверки. В надзорном ведомстве подтвердили факт, что мальчик причинил телесные повреждения одноклассникам с применением предметов, используемых в качестве оружия.

"Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры взяли на контроль следствие по данному делу.

Напомним, что неделю назад в Челябинске в одной из школ произошло похожее ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Сообщалось о пострадавших, которых госпитализировали. Сам школьник, напавший на своих товарищей, был задержан сотрудниками Росгвардии.