Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в Иране

Как минимум 51 человек погиб от взрыва метана нв угольной шахте на востоке Ирана. Десятки других горняков пытаются найти и освободить, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным местных СМИ, взрыв случился примерно в 21:00 21 сентября на шахте на востоке Ирана, в провинции Южный Хорасан. Во время происшествия внутри находились 69 человек. По последним данным, как минимум 51 человек погиб.

17 пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что операцию по спасению затрудняет большое скопление метана внутри шахты.

Ранее на шахте обогатительной фабрики в Актюбинской медной компании погиб рабочий. Сообщалось о начале расследования.

В конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу. Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.