Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в Иране
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Как минимум 51 человек погиб от взрыва метана нв угольной шахте на востоке Ирана. Десятки других горняков пытаются найти и освободить, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
По данным местных СМИ, взрыв случился примерно в 21:00 21 сентября на шахте на востоке Ирана, в провинции Южный Хорасан. Во время происшествия внутри находились 69 человек. По последним данным, как минимум 51 человек погиб.
17 пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что операцию по спасению затрудняет большое скопление метана внутри шахты.
Ранее на шахте обогатительной фабрики в Актюбинской медной компании погиб рабочий. Сообщалось о начале расследования.
В конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу. Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164437-bolee-50-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-v-shahte-v-irane/