ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем в 2027 году

Глава военно-морских операций США опубликовала документ, согласно которому ВМС США готовятся к возможности ведения военных действий против Китая к 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти обнародовала навигационный план (NAVPLAN), который, как в нем указано, направлен на достижение двух стратегических целей: обеспечение готовности к возможной войне с КНР к 2027 году и усиление долгосрочного преимущества ВМС.

Помимо этого, проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и "привлечение большего количества игроков на поле боя".

В своем плане Франкетти обратила внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который еще два года назад призвал модернизировать армию республики до уровня "мирового класса" к 2027 году. Тогда Си заявил, что страна намерена усилить подготовку войск и повысить боевую готовность по всем направлениям. До этого председатель КНР также призывал сосредоточиться на подготовке к войне.

Издание отмечает, что страны Запада неоднократно критиковали политику Китая по отношению к Тайваню и грозили военными мерами в случае вторжения на остров. В концепции Североатлантического альянса, принятой в 2022 году, Китай назвали "системным вызовом". В заявлении от июля 2023 года говорилось, что китайские "амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".

К слову, еще осенью 2022 года в ЦРУ заявляли, что лидер Китая поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США - президент Джо Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план. Новый план впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания Китая с целью не допустить расширения ядерного арсенала Пекина.

В 2021 году высокопоставленный американский военный чиновник, который управляет американским ядерным арсеналом адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют свое ядерное оружие и возможности быстрее, чем США.

Добавим, что в начале года на Тайване состоялись президентские выборы, по итогам которых победу в президентской гонке одержал Лай Циндэ (иначе Уильям Лай).

Позже министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ.

Прошедшие выборы комментировал и казахстанский МИД.

"Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - заявили по этому поводу в МИД РК.