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Стрельба у офиса Wildberries в Москве: СМИ сообщили о задержании Владислава Бакальчука

Опубликовано:

Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук. Кадр из видео: t.me/RKadyrov_95

Муж основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве после перестрелки у офиса Wildberries в Москве, об этом сообщают российские СМИ.

По информации портала РБК, в Москве был задержан владелец 1 % акций Wildberries Владислав Бакальчук. Об этом порталу сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным издания, о задержании сообщил источник, близкий к Следственному комитету.

По информации сайта, задержание произошло после перестрелки возле одного из офисов компании, расположенном в бизнес-центре "Романов двор". Портал пишет, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.

Напомним, 18 сентября у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба. Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже стало известно, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - заявила Татьяна Бакальчук со слезами на глазах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163478-strelba-u-ofisa-wildberries-v-moskve-smi-soobshchili-o-zaderzhanii-vladislava-bakalchuka/

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