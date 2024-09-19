Дунай вышел из берегов: наводнение добралось до столицы Венгрии

Улицы столицы Венгрии Будапешта начало топить после того, как река Дунай вышла из берегов. Максимальной высоты река достигнет в эту субботу, сообщает "РИА Новости".

По данным агентства, в Венгрии наступил критический этап наводнения. Сообщается, что самый высокий уровень паводковой волны был достигнут в среду, а пик уровня воды в Дунае ожидается сегодня. При этом, в Будапеште максимальная высота реки ожидается в субботу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к четвергу следующей недели пик наводнения должен покинуть венгерскую территорию.

"Этот период будет самым сложным с точки зрения защиты от наводнения и продлится около 7-8 дней с сегодняшнего дня. Мы ожидаем, что самый высокий уровень воды покинет южную границу Венгрии в следующий четверг", - сказал Орбан на пресс-конференции.

Он также заявил, что на своем пике вода может достигнуть высоты в 846 сантиметров. Одним из "трудных" мест он назвал Остров Маргит на Дунае в центре Будапешта. Там нет жилых домов, но в гостиницах живут участники олимпиады по шахматам.

Также он выразил надежду, что мощный напор воды выдержит линия городского метро, проходящая под рекой. По прогнозам Национального управления водных ресурсов, к выходным уровень Дуная в Будапеште поднимется до 8 метров при обычном уровне реки около 3,5 метра.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Центральной и Восточной Европе центр международных программ "Болашак" обратился к казахстанским студентам.

"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию - страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей.

На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", - говорилось в сообщении.

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в странах Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями, которые идут в последние дни. По данным русской службы BBC, на тот момент в Румынии в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии.

Позже сообщалось, что аварийные службы в вышеуказанных странах укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями. От воды пострадали тысячи домов.

Также стало известно, что число погибших в результате наводнений, обрушившихся на Центральную Европу в минувшие выходные, достигло 16 человек и продолжает расти. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии; на востоке Румынии под воду ушли целые деревни.