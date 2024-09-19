Новые правила въезда для иностранцев введут в аэропорту Москвы и на границе с Казахстаном
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Дактилоскопию и идентификацию по фото для иностранных граждан в качестве эксперимента введут в аэропортах Москвы с декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Коммерсантъ.
С 1 декабря этого года во всех аэропортах для въезжающих в Россию иностранцев будет введена процедура фото- и дактилоскопической идентификации. Мера, как утверждает первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, является пока экспериментом.
Эта же система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.
Напомним, недавно посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу.
Перед этим граждан Кыргызстана призвали временно воздержаться от поездок в РФ. С таким заявлением выступили в посольстве республики.
Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163321-novye-pravila-pri-vezde-inostrancev-vvedut-v-aeroportu-moskvy/