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Новые правила въезда для иностранцев введут в аэропорту Москвы и на границе с Казахстаном

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Человек оставляет отпечаток пальца на бумаге
Отпечаток пальца. Иллюстративное фото: pexels.com

Дактилоскопию и идентификацию по фото для иностранных граждан в качестве эксперимента введут в аэропортах Москвы с декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Коммерсантъ.

С 1 декабря этого года во всех аэропортах для въезжающих в Россию иностранцев будет введена процедура фото- и дактилоскопической идентификации. Мера, как утверждает первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, является пока экспериментом.

Эта же система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

Напомним, недавно посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу.

Перед этим граждан Кыргызстана призвали временно воздержаться от поездок в РФ. С таким заявлением выступили в посольстве республики.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163321-novye-pravila-pri-vezde-inostrancev-vvedut-v-aeroportu-moskvy/

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