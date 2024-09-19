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ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США.
Федеральная резервная система (ФРС) США. Фото: Tetra Images / Getty Images

Федеральная резервная система США, выполняющая функцию центрального банка страны, снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до уровня 4,75–5,25% годовых, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Это первое снижение с марта 2020 года.

Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25–5,5%. ФРС удерживала ставку на этом уровне с июля 2023 года.

В пресс-релизе ФРС отметила дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, однако повторила, что она остается несколько повышенной. В тексте появилась фраза о том, что ФРС обрела бóльшую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

По итогам предыдущего — июльского — заседания ФРС заявляла, что не считает целесообразным снижать целевой диапазон, пока не обретет бóльшую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

ФРС также представила новые макроэкономические прогнозы. В частности, теперь ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,3% против 2,6%, согласно июньскому прогнозу. В 2024 году Федрезерв ожидает роста ВВП на 2% (в июне было 2,1%). Прогнозная ставка предполагается к концу этого года на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%). На конец 2025 года она составляет 3,4% против 4,1% ранее.

Обновленные квартальные прогнозы показали, что большинство чиновников — 9 из 19 — высказались за снижение ставки до 4,25–4,5% к концу года. Семеро считают, что ставка окажется на уровне 4,5–4,75%. Четыре члена FOMC ожидают, что ставка останется на текущем уровне 4,75–5%, один — 4–4,25%.

К концу 2025 года шесть участников заседания прогнозируют снижение ставки до 3–3,25%. Еще столько же ждут 3,25–3,5%.

ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5–5,25%. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, но предупредил, что цикл повышения еще не закончен. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25–5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. С тех пор ФРС восемь раз подряд сохраняла ставку на прежнем уровне.

Следующее заседание ФРС по ставкам состоится 6–7 ноября. По данным инструмента FedWatch на 16 сентября, большинство участников рынка (49,4%) ожидали снижения ставки на этой встрече до 4,5–4,75%. Вероятность сокращения ставки на заседании в ноябре до 4,25–4,5% составляет 31,5%. Участники рынка также считают вероятным снижение ставки на заседаниях в декабре и январе.

Трейдеры до объявления решения ФРС ожидали снижения ставки в общей сложности более чем на 100 б.п. к концу года, тогда как экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение на 75 б.п. в этом году (на 25 б.п. на каждом заседании).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163187-frs-ssha-vpervye-za-4-5-goda-snizila-stavku/

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