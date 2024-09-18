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"Что ты творишь?": основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к супругу (видео)

Опубликовано:

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук. Фото: SOPA Images/Getty Images

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании. Видео опубликовано у нее в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", - заявила Татьяна Бакальчук со слезами на глазах.

Напомним, сегодня у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже стало известно, что скончался второй из раненых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163129-chto-ty-tvorish-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-obratilas-k-suprugu/

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