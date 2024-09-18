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Еще один генерал задержан в России по подозрению во взяточничестве

Опубликовано:

Флаг России
Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа подозревается в совершении коррупционного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет России.

Ведомство сообщает, что Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым.

Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала  140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - сообщается в публикации.

Путилов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя, резюмирует ведомство.

Задержания чиновников Минобороны в России

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

При этом в середине мая уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

Кроме того, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он участвовал в конфликте с Украиной, а в прошлом году был отстранен от должности.

Позднее стало известно, что начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По решению суда он также был арестован.

В конце августа сообщалось, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Также стоит отметить, что 13 мая Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

Комментируя аресты чиновников в Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это последовательной борьбой с коррупцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163067-eshche-odin-general-zaderzhan-v-rossii-po-podozreniyu-vo-vzyatochnichestve/

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