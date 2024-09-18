Стало известно, в какой стране живет больше всего людей старше 65 лет

Количество граждан старше 65 лет, проживающих в Японии, выросло до 29,3% от общей численности населения, что является самым высоким показателем в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На этой неделе Япония отметила День уважения к пожилым людям — национальный праздник, который подчеркнул проблему старения населения. В стране проживает рекордное количество пожилых людей. Правительственные данные показали, что численность граждан Японии в возрасте 65 лет и старше достигла исторического максимума — 36,25 млн человек.

Согласно данным Статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, доля пожилых людей выросла до 29,3%, что является самой высокой в мире, тогда как общее население Японии сокращается.

Роберт Фельдман, главный экономист Morgan Stanley MUFG Securities, отметил, что эти данные усиливают опасения по поводу нехватки рабочей силы. Опрос, проведенный Teikoku Databank, показал, что 51% компаний в разных секторах испытывают нехватку сотрудников.

"Нехватка рабочей силы так же остра, как и прежде, особенно в трудоемких отраслях, таких как общественное питание", — сказал Фельдман, добавив, что уход пожилых работников на пенсию усложнит поиск новых сотрудников.