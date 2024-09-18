Племянника президента Кыргызстана отправили под домашний арест

Племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улана Жапарова отпустили под домашний арест, передает 24.kg со ссылкой на Первомайский районный суд.

В пресс-службе суда сообщили, что решение было принято еще 24 августа.

Суд удовлетворил ходатайство следователя.

Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жапарова изменена на домашний арест на срок следствия, до 19 сентября.

Напомним, Улан Жапаров, племянник Садыра Жапарова, задержан ГКНБ и решением суда заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве. Сообщалось, что он обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и получил за это вознаграждение более 100 тыс. долларов. Однако обещанного так и не выполнил.

Отметим, в прошлом году племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова также задержали в Бишкеке. Сообщалось, что его подозревают в коррупции.

Также недавно стало известно, что экс-жених дочери младшего брата президента Садыра Жапарова был задержан правоохранительными органами. Позже стали известны подробности операции. Вместе с Автандилом Сабырбековым был задержан и его брат Тариэль и еще несколько человек. Задержание по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупном размере провели 5 июля.

До этого племянница Садыра Жапарова оказалась в центре скандала - ей сделали предложение руки и сердца, использовав вертолет МЧС КР. В Сети публиковали кадры мероприятия.

После президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал спорную ситуацию. По его словам, для самоокупаемости воздушных суден государство разрешило коммерческие полеты на этих вертолетах, когда они не используются для нужд страны. Поэтому ими может пользоваться любой гражданин.

Жапаров добавил, что предъявляет своим близким строгие требования, так как сам занимает важный государственный пост. Также глава Кыргызстана извинился перед гражданами за свою племянницу.