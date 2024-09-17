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Новости русской службы Би-би-си

"Мы услышали четыре-пять выстрелов в воздух". Дональд Трамп прокомментировал вторую попытку покушения на его жизнь

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал вторую за последние два месяца попытку покушения на его жизнь, произошедшую в минувшее воскресенье во Флориде, где он играл в гольф.

Выступая в прямом эфире в X (бывший твиттер), кандидат в президенты от Республиканской партии рассказал, как он и его приятель Стив Виткофф «услышали выстрелы в воздух, наверное, четыре или пять».

Агенты, которые находились рядом с Трампом, «сразу поняли, что это пули, и схватили меня», вспоминал он.

«Мы сели в гольф-карты и поехали довольно быстро. Я был с агентом, он проделал фантастическую работу», — сказал Дональд Трамп.

В комментарии Washington Post экс-президент США заявил, что этот инцидент и покушение на его жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля не повлияли на него.

«Люди часто задают мне этот вопрос, я стараюсь не думать об этом», — заявил он.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заметил в кустах ствол оружия и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает. Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе.

По словам представителей Секретной службы, подозреваемый — 58-летний житель Гавайев Райан Уэсли Раут, не стрелял.

В понедельник Раут ненадолго появился в суде Флориды, где ему предъявили обвинения в хранении оружия. ФБР и власти штата Флорида продолжают расследование.

Во вторник Дональд Трамп выступит в городе Флинт, штат Мичиган — впервые после воскресного покушения. Мичиган — один из ключевых штатов в гонке за пост главы государства, голоса местных избирателей помогут решить исход выборов.

По словам источника агентства Reuters, новое покушение не повлияет на график предвыборной кампании Трампа.

В редком проявлении политического единства Трамп похвалил президента Джо Байдена за «очень приятный» телефонный звонок после покушения. Белый дом сообщил, что Байден испытал облегчение, удостоверившись, что Трамп находится в безопасности.

Дональд Трамп попытался свалить вину за очевидное покушение на «подстрекательские высказывания» политических соперников-демократов.

Власти пока не раскрыли возможный мотив действий Райана Раута, у которого были проблемы с законом и специфические политические взгляды.

Воскресное покушение стало вторым за последние несколько недель. 13 июля Трамп чудом увернулся от пули, выступая на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. 20-летний нападавший был убит на месте, один участник митинга погиб.

Этот инцидент привел к отставке директора Службы безопасности Кимберли Читл и усилению охраны Трампа.

В интервью газете Washington Post Дональд Трамп заявил, что во время второго покушения агенты использовали другой подход, на этот раз решив эвакуировать его из района с помощью «довольно быстрых гольф-картов», а не набрасываясь на него со всех сторон, чтобы защитить.

Второе покушение вызвало новые вопросы по поводу того, достаточно ли защиты обеспечено экс-президенту. Байден признал, что агентству «нужна дополнительная помощь».

На пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что у Трампа был «высочайший уровень защиты» и что план агентства сработал как положено.

Он также добавил, что поездка экс-президента на поле для гольфа не входила в его публичное расписание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2162586-my-uslyshali-chetyre-pyat-vystrelov-v-vozduh-donald-tramp-prokommentiroval-vtoruyu-popytku-pokusheniya-na-ego-zhizn/

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