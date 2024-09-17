Байден провел "сердечный" разговор с Трампом после покушения

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, на которого было совершено второе покушение, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

"Они провели сердечную беседу, и бывший президент Трамп выразил благодарность за звонок", — сообщила Саймонс.

Между тем сам Трамп в разговоре с журналистами назвал диалог "приятным".

"Речь шла об усилении Секретной службы", — добавил он.

При этом ранее Байден сообщал, что не смог дозвониться до Трампа в первые часы после покушения.

Напомним, агенты Секретной службы 15 сентября открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ружейный ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

С заявлением также выступила и вице-президент США Камала Харрис, которая в настоящее время является оппонентом Трампа в гонке за президентское кресло. Она заявила, что глубоко встревожена произошедшим.

Позже СМИ назвали имя мужчины, который проходит подозреваемым по делу о возможном покушении на Дональда Трампа. По данным журналистов, полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута. Также были опубликованы его фотографии.

После случившегося экс-президент Дональд Трамп тоже выступил с заявлением. Он поблагодарил Секретную службу и полицейских, которые, как отметил политик, сделали все, чтобы обеспечить его безопасность.

А "Русская служба Би-Би-Си" рассказала, кто такой 58-летний Райан Уэсли Раут, которого подозревают в нападении, и как он связан с событиями в Украине.

К слову, это уже второе покушение на кандидаты в президенты за последние несколько месяцев. В июле на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу и ранил Трампа в ухо.