Центральная Европа борется с катастрофическими наводнениями

Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к человеческим жертвам в Центральной и Восточной Европе. Аварийные службы укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями. От воды пострадали тысячи домов.

Погибшие в Румынии, Польше и Австрии

В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный, пишет Reuters. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о "беспрецедентной экстремальной ситуации".

Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.

Шторм "Борис" привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.

В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией, сообщает чешская энергетическая компания CEZ.

В Праге возведены заграждения от наводнений.

Наводнение в Польше. Фото: Sergei Gapon/Getty Images

На юге Польши пожарные строят заграждения из мешков с песком. Фото: Sergei Gapon/Getty Images

"Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше сказываются на европейском континенте — с драматическими последствиями", — заявил в субботу президент Румынии Клаус Йоханнис.

Из-за изменения климата экстремальные осадки становятся все более вероятными в Европе — как и во многих других частях мира. Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным дождям.

Эмиль Драгомир, мэр деревни Слобозии-Конаки в румынском регионе Галац, сообщил, что затоплено 700 домов. "Это катастрофа эпических масштабов", — сказал Драгомир.

В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.

Жительница города Зофия Овсяка рассказала, что все в городе напуганы и "нет никакой надежды на то, что дождь прекратится".

В Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.

Выступая в городе Клодзко недалеко от границы с Чехией, одном из наиболее пострадавших от наводнения, премьер Туск сказал, что более полутора тысяч человек в этом районе уже были эвакуированы.

Он призвал других жителей сотрудничать с аварийно-спасательными службами, когда те обращаются к ним с просьбой покинуть свои дома. В этом районе 17 тысяч человек остались без электричества, сказал Туск, где-то отсутствует сигнал мобильной связи и интернет.

Наводнения в Центральной Европе. Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

Затопления в Чехии и Украине

В Чешской Республике в субботу прорвало плотину на юге страны. Министр окружающей среды Петр Хладик призвал жителей наиболее пострадавших районов подготовиться к тому, чтобы покинуть свои дома.

По словам Хладика, земля пропитана водой и дождевая вода остается на поверхности, что увеличивает риск внезапных наводнений. Министр также предупредил, что дожди в Чехии ожидаются до вторника.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что страна готовится к "тяжелым выходным". Власти устанавливают защитные стены из мешков с песком и металлических ограждений.

Футбольные матчи в двух высших лигах страны, запланированные на эти выходные, были отменены.

Наводнение в Чехии. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Как сообщили представители украинских железных дорог "Укрзалізниця", в Польше и Чехии отменили ряд поездов в Украину из-за наводнений. Поезда из Праги до Чопа и Перемышля все еще находятся в Чехии и не успеют на свои стыковочные украинские рейсы.

Пассажирам из Украины, которые будут ехать в направлении Праги, советуют связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание рейсов, а также на всякий случай запланировать ночевку в городе стыковки.

Утром в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 мм, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В городе подтоплены несколько улиц, по которым остановлено движение. На улицах города дежурят 48 единиц техники и 95 сотрудников дорожных служб.

Почему шторм оказался таким разрушительным

Шторм "Борис" уже принес огромное количество осадков в Центральную и Восточную Европу. По прогнозам проливные дожди будут продолжаться как минимум до конца понедельника.

Больше всего осадков выпало в Чехии. В горах на западе страны с четверга выпало 288 мм осадков. Это примерно трехмесячная норма осадков всего за три дня.

Шторм оказался таким разрушительным по двум причинам.

Во-первых, в силу своего положения шторм притягивает более холодный воздух с севера, который смешивается с влагой, поступающей из необычайно теплых вод Средиземного и Черного морей.

Во-вторых, над этими же районами очень медленно перемещается область низкого давления, и шторм оказался зажатым между областями высокого давления на западе и востоке.

Министерство охраны окружающей среды Чехии заявило, что штормы, подобные "Борису", происходят раз в 50 лет.

После экстремального наводнения в 2021 году в Европе Всемирная сеть прогнозирования погоды пришла к выводу, что вероятность и интенсивность наводнений такого типа в Европе возрастает из-за быстрого потепления климата.