Венесуэла арестовала граждан США и Испании по обвинению в "заговоре"

Власти Венесуэлы заявили, что арестовали трех граждан США, двух испанцев и одного гражданина Чехии, подозреваемых в заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране. В Госдепе США обвинения в причастности Вашингтона к заговору с целью свержения президента Венесуэлы Мадуро назвали ложью.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо на пресс-конференции утверждал, что подозреваемые также готовили заговор с целью убийства президента Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников.

"Они связались с французскими наемниками, с наемниками из Восточной Европы, и они принимали участие в операции по нападению на нашу страну", — заявил он, добавив, что правоохранители также конфисковали 400 единиц огнестрельного оружия.

Правительство Венесуэлы заявило, что задержанные испанцы связаны с разведкой. Однако источники в правительстве Испании сообщили местным СМИ, что эти двое задержанных не работают на разведку.

Испанские власти запросили у Каракаса дополнительную информацию, а посольство Испании в стране потребовало предоставить доступ к задержанным.

Как передает агентство Reuters, представитель Госдепартамента США заявил, что в Венесуэле был задержан "один американский военнослужащий" и что ему известно о неподтвержденных сообщениях о задержании еще двух граждан США. Госдеп отверг обвинения в намерении сместить президента Мадуро.

"Любые утверждения о причастности США к заговору с целью свержения Мадуро являются ложью, — заявил представитель ведомства. — Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают демократическое решение политического кризиса в Венесуэле".

Эти задержания, вероятно, еще больше усугубят напряженные отношения Каракаса с Вашингтоном и Мадридом. США, ЕС и большинство стран Латинской Америки считают, что на прошедших в июле президентских выборах победил кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес, хотя подконтрольный Мадуро избирком спешно объявил победителем действующего президента.

В начале сентября стало известно, что Гонсалес покинул Венесуэлу из-за угрозы ареста и прилетел в Мадрид, где получит убежище.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что Гонсалес добровольно попросил убежища в посольстве Испании в Каракасе, и венесуэльские власти позволили ему уехать ради восстановления мира и порядка в стране.

Однако источники в Каракасе сообщили агентству Reuters, что официальные представители Испании на протяжении недели вели переговоры с офисом Мадуро, добиваясь разрешения на его выезд их страны.

Кроме того, на этой неделе Венесуэла отозвала своего посла в Испании для консультаций и вызвала испанского посла в министерство иностранных дел страны после того, как испанский министр назвал венесуэльское правительство "диктатурой".

Вашингтон несколько дней назад ввел санкции против 16 венесуэльских чиновников, тесно связанных с президентом Николасом Мадуро.

Мадуро еще летом, после того как в Венесуэле начались столкновения протестующих с полицией и военными по итогам президентских выборов (согласно независимым экзит-полам за Гонсалеса голосовали около 65%, за Мадуро — от 14% до 31%) заявлял, что протесты против его переизбрания — это попытка переворота, которую "фашистские и контрреволюционные силы" осуществляют по наущению иностранных держав. Никаких доказательств в подтверждение своих слов он не приводил.