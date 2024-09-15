Центральная Европа готовится к мощным наводнениям. В Румынии от стихии погибли четыре человека

В странах Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями, которые идут в последние дни. В Румынии в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии.

В Румынии, где ливни начались раньше, пять человек стали жертвами наводнения, четыре из них — жители уезда Галац, который находится на юго-востоке страны.

Их тела были обнаружены во время поисково-спасательной операции в затопленных районах. "Из своих домов спасены десятки людей в 19 районах страны", — сообщили агентству AFP в румынских спасательных службах.

Ожидается, что в некоторых районах, например, в высокогорье на польско-чешской границе (горный хребет Высокий Есеник), выпадет до 40 см осадков. Проливные дожди будут сопровождаться штормовым ветром — в чешской Моравии скорость ветра, по данным метеорологов, будет достигать 100 км в час.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что небольшим городам Морув и Глухолазы, расположенным около границы с Чехией, угрожает опасность.

В Глухолазах уровень воды в реке превысил безопасные показатели на два метра, часть жителей была эвакуирована. "Ситуация выглядит очень плохо, — говорит чиновник. — У нас трудное положение с четырьмя речками. Четырем городам угрожает эвакуация и ущерб".

Метеорологическая служба Польши сообщила об "угрозе локальных наводнений с пятницы по воскресенье" [13-15 сентября].

Польский премьер-министр Дональд Туск накануне посетил город Вроцлав, который может стать одним из наиболее пострадавших в случае наводнения. Он сказал, что что "причин для паники нет", однако призвал жителей готовиться к возможному стихийному бедствию.

В Польше в состояние повышенной готовности приведены войска территориальной обороны.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение самого высокого уровня из-за сильных дождей и расширил зону возможного затопления — теперь в него попадает устье реки Одер — в месте ее впадения в Балтийское море.

В Малопольском и Нижеселезийском воеводстве заготовлены сотни тысяч мешков с песком.

При этом, по словам Туска, власти не ожидают масштабного наводнения, скорее, речь идет о кратковременных локальных наводнениях, ливневых паводках.

В Праге в пятницу пожарные закрыли противопаводковые ворота на канале Чертовка. Эти ворота были возведены после разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов для защиты города от воды.

В столице Чехии также приступили к установке мобильных противопаводковых барьеров в наиболее вероятных местах затопления.

Набережные города закрыты с вечера пятницы, 13 сентября. Также может быть принято решение о прекращении судоходства.

Впрочем, Прагу, по прогнозу синоптиков, стихия если и не обойдет стороной полностью, то ее последствия будут менее серьезными, чем в центральных и восточных районах Чехии.

Основное внимание приковано к Северной Моравии, где прогнозируются самые обильные осадки и штормовой ветер. Во время наводнения в 1997 году в Моравии погибли 50 человек.

Потоки воды в Моравию с хребта Высокий Есеник может принести переполненная река Одер.

Также обильные осадки ожидаются в Баварии, тогда как остальным регионам Германии наводнение не угрожает.

В Австрии, как ожидается, в ближайшие дни выпадет от 10 до 20 см осадков во многих регионах страны. Более 20 см может выпасть в трех землях — Нижней и Верхней Австрии и в Штирии.

По данным синоптиков, за несколько дней может выпасть такое количество осадков, что оно превысит суммарные показатели по осадкам за сентябрь в предыдущие годы.

Метеорологи называют грядущие ливни "невероятно сильными, возможно, беспрецедентными" для Австрии.

Как отмечают ученые, это не единственная возможная аномалия в этом году для страны: в Австрии в этом году был самый жаркий август за всю историю наблюдений.

В Вене прогнозируется штормовой ветер, который будет сопровождать ливни.

Продолжительные и сильные дожди также ожидаются в соседней Баварии.

Ранее власти Чехии отказались по просьбе властей Германии прекратить опустошение водных резервуаров в реку Влтава, которая впадает в Эльбу. Такая просьба поступила после разрушения моста в Дрездене.

Эти резервуары, известные как Влтавский каскад, должны оставаться полупустыми, чтобы они не переполнились во время дождей, которые выпадут в эти выходные.

Экстремально интенсивные осадки в Европе, так же как и в других частях мира, связаны с изменениями климата. Более теплая атмосфера способна удерживать большее количество влаги, что может приводить к усилению дождей.