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Автобус с иностранными туристами перевернулся в Египте

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Туристический автобус едет по мосту среди деревьев и холмов
Туристический автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

В Египте перевернулся автобус с иностранными туристами. В салоне были 43 туриста, 21 из которых - туристы из России. Среди причин аварии - неисправность транспортного средства.

По данным РБК, на борту были 43 туриста - 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании. В результате ДТП, по данным издания, пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс.

При этом местные правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП. Среди возможных версий - превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя автобуса задержали.

Как сообщает РИА Новости, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Погибших в ДТП нет.

Также в посольстве России в Каире изданию сообщили, что в дипмиссию пока не поступало обращений от граждан.

В августе в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

В июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

А в мае этого года автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона, 25 человек попали в больницу. В апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161455-avtobus-s-inostrannymi-turistami-perevernulsya-v-egipte/

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