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Чиновникам Санкт-Петербурга запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

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Ярлыки мессенджеров на экране телефона
Ярлыки мессенджеров. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудникам правительства российского Санкт-Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом изданию сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

"В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", — рассказали в ведомстве.

Вместо Telegram и WhatsApp чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.

Как отмечается в материале, о том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы.

WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

Telegram - мессенджер, основанный Павлом Дуровым.

Напомним, ранее, после освобождения Дурова из-под ареста, стало известно, что Telegram обновил политику модерации - в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

А позже в СМИ появилась информация, что Дуров одобрил передачу данных Telegram спецслужбам Франции. В частности, команда Telegram ответила на запросы полиции Франции в рамках нескольких уголовных расследований и предоставила материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. По некоторым данным, речь идет о преступлениях против детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161269-chinovnikam-sankt-peterburga-zapretili-polzovatsya-telegram-i-whatsapp/

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