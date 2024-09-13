Россия высылает шесть британских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Лондон назвал эти обвинения абсурдными

ФСБ России сообщила о лишении аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве. Российская спецслужба утверждает, что они вели "разведывательно-подрывную работу". МИД Британии назвал эти обвинения абсурдными и связал высылку дипломатов с соответствующим решением Лондона в отношении сотрудников российской миссии.

В заявлении МИД России сказано, что все высланные сотрудники были направлены в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Российские силовики, в свою очередь, утверждают, что это "подразделение, координирующее проведение подрывной политики на российском направлении".

В сообщении на сайте ФСБ утверждается, что российские спецслужбы получили документы, "подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки».

Телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ приводит имена дипломатов: это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Британское Министерство иностранных дел назвало утверждения ФСБ о том, что дипломаты занимались шпионажем, "абсолютно безосновательными" и "очевидно абсурдными".

Форин-офис при этом напомнил, что российские власти лишили аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании еще в августе — и эти действия были представлены как ответ на соответствующие шаги Лондона.

В мае британское правительство решило выслать российского военного атташе и лишила дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости российского посольства. Кроме того, Лондон решил, что российские дипломаты не могут находиться в Британии больше пяти лет, в результате чего несколько сотрудников были вынуждены покинуть страну.

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил тогда, что эти меры вводились в ответ на российскую агрессию в Украине, а также вредоносную деятельность Москвы в Великобритании и Европе, в том числе кибератаки и шпионаж.

"В то время российские власти не выражали каких-либо иных претензий в связи с действиями этих дипломатов", — отмечает собеседник Би-би-си в Форин-офисе.

По информации Би-би-си, шесть сотрудников посольства покинули Россию еще несколько недель назад.

Ответ на переговоры в Вашингтоне?

Заявление России о высылке британских дипломатов прозвучало перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Предположительно, на этой встрече будет обсуждаться вопрос о применении Украиной западного оружия по целям в глубине российской территории; прежде всего — британских ракет Storm Shadow.

Ранее Владимир Путин заявил, что, если такое решение будет принято, оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

"Прямое участие существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то […] мы будем принимать соответствующие решения", — сказал Путин.

В ответ на это заявление находящийся в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер сказал, что Украина имеет право на самооборону, и страны Запада, и Великобритания, в частности, поддерживают это право.

"Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт", — заявил Стармер.

Однако он добавил, что Лондон не стремится к конфликту с Россией.

Бывший советник по национальной безопасности Британии лорд Питер Рикеттс сказал в эфире Би-би-си, что решение Кремля о высылке британских дипломатов — ни что иное, как ответ на переговоры в Вашингтоне.

По его словам, причины для высылки, которые ФСБ приводит в своем заявлении, не имеют ничего общего с действительностью.

"Они заявляют, что у российской разведки есть документы, в которых говорится, что задачей посольства [Великобритании] является обеспечение стратегического поражения России против Украины. Вот так сюрприз! Вообще-то это является заявленной британцами политикой уже на протяжении двух с половиной лет", — сказал лорд Рикеттс.

По мнению многих экспертов, заявление Путина об изменении природы конфликта и готовности России "принимать соответствующие решения", безусловно, означает некоторую эскалацию, но по сути ничем не отличается от предыдущей риторики Кремля.

Анализ: блефует ли Владимир Путин?

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер:

Именно над этим вопросом сейчас должны задуматься специалисты по стратегическому планированию и лидеры — в Вашингтоне и других западных столицах.

Сторонники отмены запрета на украинские удары ракетами большей дальности по России утверждают, что до сих пор в этой войне ни одна из так называемых "красных линий" Путина ни к чему не привела.

Российский лидер намекал на возмездие, если Запад поставит Украине боевые танки, дальнобойную артиллерию, а затем и военные самолеты F-16. Каждый раз ничего не происходило.

Путин уже и так убежден, что его страна находится в состоянии войны с НАТО, просто пока это так официально не называется. Поэтому, как утверждают некоторые, еще одно решение в пользу Украины не будет иметь решающего значения.

Но если на этот раз Россия действительно решит принять ответные меры, то у нее есть весьма большой набор вариантов, балансирующих на грани объявления войны.

В качестве одного из наиболее мягких вариантов он может начать такую деятельность, как кибератаки, создание помех подводным кабелям или использование дронов для нарушения воздушного сообщения стран Запада.

Другие, гораздо более опасные, но менее вероятные варианты включают в себя применение тактической ядерной боеголовки против Украины или нападение на базы со складами оружия внутри страны НАТО, например, в Польше.

И именно таких сценариев Вашингтон отчаянно пытается избежать.