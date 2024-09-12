"Гражданское общество уничтожено. Это, вероятно, самый важный итог последнего периода нашей истории". Умер телеведущий и историк Николай Сванидзе

Известный российский журналист, историк и общественный деятель Николай Сванидзе умер в Москве, ему было 69 лет.

О смерти Сванидзе сообщила журналистка "Московского комсомольца", член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее информации, Сванидзе скончался вечером 11 сентября в своей квартире в Москве.

Последние несколько лет Николай Сванидзе тяжело болел. У него была диагностирована ишемия головного мозга, а зимой 2023 года Сванидзе перенес тяжелую пневмонию, был госпитализирован с отеком легких и провел какое-то время на ИВЛ. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash утверждает, что Сванидзе скончался от воспаления легких. По информации канала, журналист "системно болел пневмонией как минимум два последних года".

Николай Сванидзе был одним из ветеранов российского телевидения, куда он пришел еще в 1991 году. В разное время он вел программы "Подробности", "Контрасты", "Зеркало", "Исторические хроники", "Клуб сенаторов", "Красный угол", "Исторический процесс". В конце 1990-х Сванидзе некоторое время возглавлял государственную ВГТРК.

Он был не только тележурналистом, но и заметным общественным деятелем. С 2005 по 2014 год он входил в состав Общественной палаты (ОП), потом стал членом президентского Совета по правам человека (СПЧ), откуда был исключен по решению Владимира Путина в ноябре 2022 года, что сам Сванидзе связывал со своей антивоенной позицией.

В 2014 году Сванидзе осудил аннексию Крыма, а 24 февраля 2022 года — в первый день российского вторжения в Украину — выступил с резкой критикой войны, назвав действия Кремля и российской армии "немотивированной и неспровоцированной агрессией".

Как член ОП и СПЧ Сванидзе последовательно защищал политзаключенных и участников протестных акций. Как общественный наблюдатель от ОП он был свидетелем событий на Болотной площади и потом не раз заявлял Путину во время заседаний СПЧ, что участие в не согласованных с властями акциях протеста — не преступление, а задержания на них в подавляющем большинстве случаев — безосновательные. Как общественник Сванидзе выступал против закона об "иностранных агентах", закрытия "Мемориала" (был в реестре "иноагентов" в России, ликвидирован по решению суда), преследования политических активистов.

В декабре 2022 года Сванидзе был освобожден от должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета, которую он занимал с 2010 года, но остался заведовать кафедрой журналистики на факультете журналистики РГГУ. Увольнение с должности директора института Сванидзе назвал ожидаемым, а вывод из состава СПЧ в конце 2022 года по решению Путина объяснил своей последовательной антивоенной позицией.

Николай Сванидзе родился в Москве в 1955 году. Его отец был — руководителем "Политиздата", а мать — историком-медиевистом, преподавателем МГУ.

В 1977 году Сванидзе окончил исторический факультет МГУ и стал младшим научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР.

На телевидение Николай Сванидзе пришел в 1991 году. Он начинал как закадровый комментатор "Вестей", а затем стал ведущим программ "Лицом к России" и "Контрасты".

В 1994 году он был награжден орденом "За личное мужество" за освещение событий 3–4 октября 1993 года — противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета. Сванидзе провел эти дни в эфире ВГТРК, несмотря на то, что после захвата "Останкино" была опасность штурма и телецентра на 5-й улице Ямского поля в Москве.

В 1995 году Сванидзе получил профессиональную премию ТЭФИ как "Лучший ведущий информационной программы" — за программу "Подробности", которую он вел вместе с Сергеем Доренко на РТР. А в 2001 году он был награжден орденом Почета за вклад в развитие российского телевидения.

Историк по профессии, Сванидзе был автором многих документальных фильмов и передач, посвященных разным моментам российской истории — от Гражданской войны до путчей 1991 и 1993 годов.

С 2003 по 2013 год Сванидзе работал над циклом программ "Исторические хроники". Каждая серия цикла была посвящена одному году истории России XX века. Для рассказа о переломных годах — 1917, 1941 и 1993 — было отведено по два выпуска. Планировалось, что последняя серия цикла будет посвящена 2000 году. Однако в 2013 году, когда были сняты серии про 1993 год, проект был закрыт.

По мотивам цикла Сванидзе позднее выпустил многотомную печатную версию. В 2008 году вышла основанная на серии личных интервью книга Сванидзе "Медведев" о будущем президенте Дмитрии Медведеве.

Сванидзе также регулярно звали в теле- и радиоэфир в качестве профессионального историка, специалиста по истории России XX века. Один из таких эфиров закончился скандалом. В 2018 году его пригласили обсудить роль Сталина в Великой Отечественной войне на радио "Комсомольская правда". Сванидзе тогда, в частности, сказал, что, по его убеждению, Иосиф Сталин еще до начала войны "довел страну до катастрофического состояния" и что победа СССР во Второй мировой войне — заслуга советского народа, а не Сталина лично. Оппонент Сванидзе Максим Шевченко назвал его демагогом, после чего прямо в эфире между ними произошла потасовка, видеозапись которой широко разошлась в соцсетях.

Николай Сванидзе не раз опровергал версию, согласно которой он по отцовской линии якобы приходится дальним родственником первой жене Сталина — Екатерины Сванидзе.

"Старый КГБ подмял под себя институты и фактически руководит страной"

Одно из последних больших интервью Сванидзе было опубликовано в марте 2024 года еженедельником «Собеседник». Разговор состоялся сразу после похорон политика Алексея Навального.

В интервью Николай Сванидзе говорил о том, что гибель Навального в колонии можно считать символическим финалом уничтожения гражданского общества в России: "Сейчас большинство молчит затравленно и равнодушно... И это — главная наша пpоблема: у нас нет гражданского общества. Оно было, хотя и незрелое, но теперь уничтожено. Это, вероятно, самый важный и самый зримый итог последнего, четвертьвекового периода нашей истории".

Самого Навального он назвал "политиком мирового уровня и известности с героической репутацией и мученической кончиной".

На вопрос, есть ли параллели у современных политических репрессий со сталинскими репрессиями, Сванидзе ответил, что главная объединяющая их черта — "тотальное всесилие одной и той же спецслужбы".

"Старый КГБ, наследник ВЧК-ОГПУ-НКВД, т. е. тайная полиция, проник во все поры страны, подмял под себя институты и фактически руководит страной", — сказал тогда Сванидзе.

Его беспокоила судьба и безопасность политзаключенных Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина (в реестре "иноагентов" в России) и Алексея Горинова (в августе Кара-Мурза и Яшин были освобождены в рамках международного обмена заключенными и вывезены из России).

"Они осуждены за самое тяжкое преступление — инакомыслие — и мотают сроки, которые не снились серийным маньякам", — говорил "Собеседнику" Сванидзе.