Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вспышка неизвестной болезни случилась в Индии: 15 человек умерли

Опубликовано:

Лаборант держит в руках пробирки
Лаборант. Иллюстративное фото: Amilcar Orfali / Getty Images

На западе Индии менее чем за две недели от неизвестной болезни скончались 15 человек. Среди скончавшихся есть дети, передает NUR.KZ со ссылкой на Hindustan Times.

Как сообщает издание, за последние 8 дней в округе Кач штата Гуджарат от неизвестной лихорадки скончались 15 человек, 5 из которых дети.

Представитель властей округа Кач Амит Арора сообщил, что анализы пока исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге.

Сейчас взятые у скончавшихся пробы отправлены в Национальный институт вирусологии Пуны для определения причины смерти.

"Результаты, как ожидается, поступят через день или два. Нам придется подождать результатов, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым", – добавил Арора.

Издание отмечает, что вспышка совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе.

По информации телеканала NDTV, клиническими проявлениями пока неустановленного заболевания являются лихорадка, кашель и проблемы с дыханием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160430-vspyshka-neizvestnoy-bolezni-sluchilas-v-indii-15-chelovek-umerli/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie