Вспышка неизвестной болезни случилась в Индии: 15 человек умерли
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На западе Индии менее чем за две недели от неизвестной болезни скончались 15 человек. Среди скончавшихся есть дети, передает NUR.KZ со ссылкой на Hindustan Times.
Как сообщает издание, за последние 8 дней в округе Кач штата Гуджарат от неизвестной лихорадки скончались 15 человек, 5 из которых дети.
Представитель властей округа Кач Амит Арора сообщил, что анализы пока исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге.
Сейчас взятые у скончавшихся пробы отправлены в Национальный институт вирусологии Пуны для определения причины смерти.
"Результаты, как ожидается, поступят через день или два. Нам придется подождать результатов, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым", – добавил Арора.
Издание отмечает, что вспышка совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе.
По информации телеканала NDTV, клиническими проявлениями пока неустановленного заболевания являются лихорадка, кашель и проблемы с дыханием.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160430-vspyshka-neizvestnoy-bolezni-sluchilas-v-indii-15-chelovek-umerli/