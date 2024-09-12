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В Малайзии выдры едва не загрызли девушку

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Выдры напали на девушку в Малайзии
Выдры напали на девушку в Малайзии. Фото: t.me/BILD_Russian

Стая выдр напала на девушку, вышедшую на пробежку в парк. На теле пострадавшей осталось несколько глубоких ран, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Издание сообщает, что инцидент произошел в парке отдыха в штате Сабах в Малайзии.

По всей видимости, стая хищных животных скиталась в поисках пищи. Выдры заметили пробегавшую мимо девушку и накинулись на нее. Они искусали ее до крови и убежали — предположительно, млекопитающих распугали пришедшие на помощь прохожие, сообщается в публикации.

"После нападения на теле женщины осталось несколько глубоких ран. Судя по камерам видеонаблюдения, выдры убежали на ближайшую автостоянку, а после этого скрылись из вида", - пишут авторы статьи.

Выдры вырастают до 82 сантиметров в длину, взрослые животные обычно весят от пяти до 14 килограммов. Самцы обычно примерно на 50% крупнее самок. По мнению зоозащитников, для выдр нехарактерны нападения на людей — обычно они атакуют только в том случае, когда чувствуют угрозу.

Однако в прошлом году в Азии и в США неоднократно фиксировали нападения выдр на людей. Так, в августе 2023 года выдра напала на трех женщин в американском штате Монтана, одна из жертв получила тяжелые ранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160381-v-malayzii-vydry-edva-ne-zagryzli-devushku/

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