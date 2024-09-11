Проект единого алфавита тюркских народов принят в Баку

В Баку сегодня завершилось третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, где озвучено совместное заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает издание, с 9 по 11 сентября в Баку проходило третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, организованное Международной тюркской академией и Институтом тюркского языка. По итогам заседания озвучено заявление для прессы.

Отмечается, что основной целью встречи, которая прошла с участием членов Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, созданной Организацией тюркских государств, стал обмен знаниями и опытом, полученными на основе двухлетней деятельности Комиссии в этой области, а также подведение итогов работы над проектом общего алфавита для тюркских языков.

На заседании был рассмотрен проект общего алфавита тюркского мира на основе латиницы, предложенный учеными в 1991 году.

По итогам обсуждений было достигнуто соглашение по общему алфавиту тюркского мира, состоящему из 34 букв. Особое внимание было обращено на то, что каждая буква алфавита отражает различные фонемы, существующие в тюркских языках

"Успешное завершение работы заседания имеет историческое значение. Создание общего алфавита тюркского мира послужит делу укрепления взаимопонимания и сотрудничества между тюркскими народами, а также будет способствовать сохранению их языков.

Международная тюркская академия и Институт тюркского языка выражают глубокую благодарность руководству тюркских государств, поддержавшим этот процесс, а также всем членам комиссии, которые вложили свой труд. Мы просим все соответствующие учреждения активно поддержать реализацию предложенного общего алфавита тюркского мира", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, в ноябре прошлого года в Астане, на 10-м Саммите Организации тюркских государств, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предложение ввести в тюркоязычных странах единый алфавит.

"Мы продолжаем наши усилия по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования, чтобы повысить наши человеческие отношения на основе нашего языка, культуры и истории. Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит - тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования секретариату нашей организации (Организации тюркских государств – прим. ред.), я уверен, будет серьезно рассмотрен", - заявил тогда Эрдоган.

Между тем работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

Касым-Жомарт Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.

Ранее в правительстве рассказали, на каком этапе находится проект по переходу на латиницу.

В июне 2022 года глава государства на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы. Он подчеркнул, что "Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа". Токаев считает, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение.

В апреле прошлого года президент вновь призвал не торопиться с вопросом перехода на латинскую графику, а тщательно в нем разобраться, чтобы не допускать ошибок.

В августе Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева. Академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.