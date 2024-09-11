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На главного муфтия Таджикистана напали с ножом возле мечети в Душанбе

Опубликовано:

Саидмукаррам Абдулкодирзода
Саидмукаррам Абдулкодирзода. Фото: Исламский центр республики Таджикистан

Во время намаза в центральной мечети в Душанбе неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД страны.

Инцидент, как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, произошел сегодня в 15:20 по местному времени.

"Один гражданин из хулиганских побуждений после намаза возле центральной мечети Душанбе колюще-режущим инструментом нанес удар в тело председателя улемов Республики Таджикистан Абдулкодирзода Саидмукаррама и нарушил общественный порядок.  При принятии оперативных мероприятий органами внутренних дел преступник был своевременно задержан", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Саидмукаррам Абдулкодирзода в результате нападения преступника получил легкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства. 

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование. 

Напомним, весной прошлого года произошло нападение на имама в одной из столичных мечетей - священнослужитель получил 13 ножевых ранений и попал в больницу. Подозреваемого задержали.

Сообщалось, что за день до этого задержанный вместе с возлюбленной совершил обряд никах (бракосочетание), но на следующий день произошел конфликт.

Через две недели имама выписали с больницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160336-na-glavnogo-muftiya-tadzhikistana-napali-s-nozhom-vozle-mecheti-v-dushanbe/

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