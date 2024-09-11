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Свыше 300 человек стали жертвами тайфуна "Яги" во Вьетнаме

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Последствия тайфуну "Яги" во Вьетнаме
Последствия тайфуну "Яги" во Вьетнаме. Фото: Nhac Nguyen/Getty Images

Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги", по последним данным погибли и пропали без вести 324 человека, передает РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, в северном Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет, по последним данным погибли и пропали без вести 324 человека.

"По состоянию на 17:30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном "Яги" в прошлые выходные", - говорится в сообщении департамент по преодолению природных катастроф Вьетнама.

Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 человек пропали без вести, сообщает издание.

Местные власти сообщили, что сильный оползень, который полностью уничтожил деревню Лангну в районе Баойен в провинции Лаокай, привел к гибели 30 человек и травмам у 18 человек. Также после оползня считаются пропавшим без вести 83 человека, сообщает агентство.

Более 54 тысяч домов в городах и провинциях северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней, говорится в сообщении.

В столице Вьетнама Ханое разлив Красной реки, протекающей через город, привел к вынужденной эвакуации более полутора тысяч семей из затопленных районов. Также в столице временно прекратили работу 126 школ, находящихся в районах подтопления или в непосредственной близости к ним, сообщает агентство.

Правительство Вьетнама и местные органы власти осуществляют масштабные меры по помощи пострадавшим и преодолению последствий тайфуна, оползней и наводнений. Важную роль в оказании помощи пострадавшим районам играют военные, использующие для доставки гуманитарной помощи военные плавсредства и вертолеты, сообщает агентство.

Напомним, ранее из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае были эвакуированы более 400 тыс. человек. Тогда Национальный метеорологический центр Китая объявил тревогу "красного" уровня.

Позже стало известно, что супертайфун Яги после Китая и Филиппин добрался до Вьетнама, есть погибшие. В правительстве приняли решение закрыть аэропорты и эвакуировать граждан.

Также мы писали ранее, что на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

До этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160321-svyshe-300-chelovek-stali-zhertvami-tayfuna-yagi-vo-vetname/

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