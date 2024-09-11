Арендодателей в США хотят обязать устанавливать кондиционеры в квартирах

Владельцев арендной недвижимости в США хотят обязать устанавливать в квартирах кондиционеры из-за рекордной жары в летние месяцы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В большинстве регионов США и Канады уже существуют строгие требования к арендодателям по обеспечению достаточного уровня отопления в квартирах и домах.

Однако экстремальная жара последних лет побудила местные власти вносить изменения в эти правила. Законодатели разрабатывают проекты, предусматривающие обязательную установку кондиционеров в арендованных квартирах для защиты жильцов от перегрева.

Тара Рагувир, основатель и директор Федерации профсоюзов арендаторов, заявила, что отсутствие кондиционирования в некоторых домах стало практически чрезвычайной ситуацией и требует немедленных мер.

Согласно новому анализу данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество смертей, связанных с жарой, удвоилось в период с 1999 по 2023 годы, достигнув в общей сложности 21 500 случаев. С 2016 года этот показатель продолжает расти ежегодно.

В Лос-Анджелесе, где рекордная жара вызвала перебои с электроснабжением и закрытие школ, власти округа одобрили разработку постановления, устанавливающего максимальную безопасную температуру для жилых помещений. Аналогичные требования уже действуют в Далласе и Хьюстоне (Техас), Палм-Спрингс (Калифорния) и Монтгомери (Мэриленд).

Тара Рагувир также отметила, что меры по защите арендаторов должны стать обязательными для всех арендодателей в США, которые приобрели жилье в ипотеку по программам федеральной поддержки.