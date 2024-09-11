Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арендодателей в США хотят обязать устанавливать кондиционеры в квартирах

Опубликовано:

Женщина включает кондиционер в квартире
Женщина включает кондиционер. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

Владельцев арендной недвижимости в США хотят обязать устанавливать в квартирах кондиционеры из-за рекордной жары в летние месяцы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В большинстве регионов США и Канады уже существуют строгие требования к арендодателям по обеспечению достаточного уровня отопления в квартирах и домах.

Однако экстремальная жара последних лет побудила местные власти вносить изменения в эти правила. Законодатели разрабатывают проекты, предусматривающие обязательную установку кондиционеров в арендованных квартирах для защиты жильцов от перегрева.

Тара Рагувир, основатель и директор Федерации профсоюзов арендаторов, заявила, что отсутствие кондиционирования в некоторых домах стало практически чрезвычайной ситуацией и требует немедленных мер.

Согласно новому анализу данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество смертей, связанных с жарой, удвоилось в период с 1999 по 2023 годы, достигнув в общей сложности 21 500 случаев. С 2016 года этот показатель продолжает расти ежегодно.

В Лос-Анджелесе, где рекордная жара вызвала перебои с электроснабжением и закрытие школ, власти округа одобрили разработку постановления, устанавливающего максимальную безопасную температуру для жилых помещений. Аналогичные требования уже действуют в Далласе и Хьюстоне (Техас), Палм-Спрингс (Калифорния) и Монтгомери (Мэриленд).

Тара Рагувир также отметила, что меры по защите арендаторов должны стать обязательными для всех арендодателей в США, которые приобрели жилье в ипотеку по программам федеральной поддержки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160075-arendodateley-v-ssha-hotyat-obyazat-ustanavlivat-kondicionery-v-kvartirah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie