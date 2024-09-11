Таджикистан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости", - говорится в сообщении посольства Таджикистана в России.

Напомним, ранее посольство Кыргызстана в России выступило с обращением - граждан КР призвали временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

В мае официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос о том, будут ли казахстанцам рекомендовать воздержаться от поездок в Россию.

Отметим, в апреле в России власти страны решили ужесточить контроль в сфере миграции. Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Также - усиление контроля в отношении работодателей, нанимающих иностранцев. Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур ускорилась после теракта в "Крокус Сити Холле".