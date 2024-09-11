Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Таджикистан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Опубликовано:

Мужская рука держит паспорт в обложке, в который вставлены два билета на самолет
Паспорт и билеты: Freepik/Freepik

Посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости", - говорится в сообщении посольства Таджикистана в России.

Напомним, ранее посольство Кыргызстана в России выступило с обращением - граждан КР призвали временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

В мае официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос о том, будут ли казахстанцам рекомендовать воздержаться от поездок в Россию.

Отметим, в апреле в России власти страны решили ужесточить контроль в сфере миграции. Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Также - усиление контроля в отношении работодателей, нанимающих иностранцев. Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур ускорилась после теракта в "Крокус Сити Холле".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159946-tadzhikistan-rekomendoval-grazhdanam-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-rossiyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie