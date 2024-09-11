США и страны Европы обвинили Иран в поставке баллистических ракет Москве и ввели санкции

США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке баллистических ракет России для использования на войне против Украины. Против Тегерана введены новые санкции, которые, в частности, коснутся иранской авиакомпании Iran Air (ранее она уже включалась в санкционные списки Запада).

О ракете Fath 360 иранского производства известно, что она обладает максимальной дальностью действия до 120 км и боевой частью массой 150 кг, а наводится с помощью спутниковой навигации.

Исламская республика на официальном уровне отрицает передачу ракет России. Украина уже предупредила Иран о серьезных дипломатических последствиях, вплоть до разрыва отношений, если Россия применит для обстрела украинских территорий поставленные Тегераном ракеты.

Во время выходных о поставках иранских ракет со ссылкой на свои источники сообщили ведущие западные СМИ.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Иран поставил России ракеты, и обвинил Тегеран в эскалации.

«Мы предупреждали Иран публично, предупреждали Иран в частном порядке, что этот шаг станет опасной эскалацией. И теперь Россия получила партии этих ракет», — сказал находящийся с визитом в Лондоне Блинкен на пресс-конференции.

По его информации, Россия начнет обстреливать Украину иранскими ракетами в ближайшие нескольких недель.

В ответ Госдепартамент США ввел санкции в отношении главного иранского авиаперевозчика Iran Air «за деятельность в транспортном секторе экономики Российской Федерации», говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как отмечает телекомпания CNN, это уже не первые санкции, введенные Вашингтоном против Iran Air, и совсем неочевидно, что очередные ограничения смогут как-либо изменить позицию Тегерана.

Однако совместное заявление четырех крупных западных стран призвано продемонстрировать, что поддержка российской войны против Украины со стороны Ирана чревата серьезными последствиями.

В новый пакет американских санкций попали 10 человек и шесть компаний в России и Иране.

Пока неясно, ограничатся ли США только санкциями в отношении коммерческой авиации Ирана или новый пакет мер будет еще шире.

Прямая угроза безопасности Европы

Четыре страны назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности».

Глава британского Форин-офиса Дэвид Лэмми подтвердил, что будут введены ограничения на возможность полетов компании Iran Air в Великобританию и Европу.

«Теперь у нас есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки», — констатировали министры иностранных дел трех стран.

«Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении», — заявили главы МИД Франции, Германии и Великобритании.

Против кого введены санкции?

Как уточнили в британском Министерстве иностранных дел, санкции Лондона и Вашингтона являются точечными и направлены на несколько ключевых фигур, которые, по данным западных разведслужб, были лично вовлечены в цепочки поставок Москве баллистических ракет и беспилотников.

В их числе — бригадный генерал Сейед Хамзех Галандари, занимающий в министерстве обороны Ирана пост генерального директора по международным отношениям и курирующий продажу иранских вооружений за рубеж.

Санкции также введены против двух высокопоставленных офицеров аэрокосмических сил Ирана (из корпуса Стражей революции), отвечающих за иранскую программу баллистических ракет.

Введение санкций грозит всем троим запретом на поездки за границу и замораживанием зарубежных финансовых активов.

Помимо этого, в санкционном списке оказались и пять российских грузовых судов — за транспортировку из Ирана военных товаров, продолжающуюся вопреки неоднократным призывам к Москве прекратить подобную практику.

В числе попавших под санкции юридических лиц — компании, тем или иным образом участвующие в производстве иранских беспилотников «Шахед», которые российские войска регулярно используют для налётов на украинские города.

МИД Ирана: Запад лжет о поставках ракет

Иранские власти отвергли обвинения западных стран в поставке ракет.

Представитель иранского МИД Нассер Ханани заявил, что утверждения Запада и Украины о передаче иранских ракет России лживы и призваны отвлечь внимание всего мира от «геноцида, который творит Израиль при поддержке Запада».

«Несмотря на их заявления о том, что они за мир, и устные заверения, что они не хотят роста напряженности, американское правительство обеспечивает военную поддержку военных преступлений, совершенных сионистскими военными в Газе, на Западном Берегу и в Палестине. Они делают это непрерывно и широко», — написал Ханани на платформе Х.

Официальный Тегеран отрицает факт поставок ракет, но на днях депутат иранского парламента заявил, что Иран поставляет России дроны и ракеты в обмен на сою и пшеницу.

Член комитета парламента Ирана по безопасности и внешним связям Ахмад Бакшаиш Ардестани сказал о поставках ракет в интервью изданию «Дидбан Иран»: «Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. Россия, со своей стороны, сотрудничает с Ираном в обходе санкций».

Хотя ни Москва, ни Тегеран официально это так и не признали, но широко известно, что Иран поставлял или продолжает поставлять России ударные дроны «Шахед-131/136».

Российские беспилотники «Герань-1» и «Герань-2», по мнению экспертов, не что иное, как купленные у Ирана дроны «Шахед-131» и «Шахед-136».

Эти поставки начались примерно два года назад, позже в Татарстане было организовано производство «Шахедов», в значительной мере из иранских комплектующих.

Украинские власти предупредили Иран о «разрушительных последствиях», в случае если Россия применит поставленные Тегераном ракеты.

«Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что именно мы имеем в виду под серьезными последствиями, чтобы не ослабить нашу дипломатическую позицию. Но могу точно сказать, что на рассмотрении абсолютно все варианты, включая тот, о котором вы спрашиваете», — заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий на вопрос прессы, может ли Киев разорвать связи с Тегераном.

Тем временем во вторник секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу встретился в Санкт-Петербурге с главой Совбеза Ирана. Российские СМИ сообщают, что стороны обсудили вопросы безопасности.

Шойгу заявил, что Москва и Тегеран готовят новый межгосударственный договор, но детали документа пока неизвестны.

Что такое Fath-360

Россия с первых дней полномасштабной войны против Украины активно применяет для ударов по наиболее важным целям в Украине баллистические ракеты, в первую очередь — «Искандер М».

Их целями становятся системы ПВО, ракетные комплексы, пункты управления и объекты энергетики.

Разработанные в Иране ракеты Fath-360 класса «земля-земля» малой дальности имеют диаметр 300 мм, вес — 850-1100 килограммов. Боевая часть ракеты составляет 150 килограммов, заявленный радиус действия — 75-120 километров.

Это довольно опасное оружие, сложное для перехвата, быстрое и точное.

Баллистические ракеты трудно сбить, из всех имеющихся в арсенале Украины средств с этим справляется только Patriot.