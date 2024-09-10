ХАМАС утверждает, что в результате израильского удара в Газе погибли как минимум 19 человек. Израиль заявил, что целью были боевики

В результате авиаудара по палаточному лагеру близ Хан-Юниса на юге сектора Газа в ночь на вторник, согласно заявлению подконтрольного ХАМАС минздрава Газы, погибли по меньшей мере 19 человек. Израиль заявил, что целью удара был командный центр боевиков.

Ранее во вторник Управление гражданской обороны Газы, также подконтрольное группировке ХАМАС, заявило, что в результате удара погибли по меньшей мере 40 человек, и еще 60 получили ранения, но затем министерство здравоохранения снизило оценку числа жертв.

Местные официальные лица объясняют, что некоторые из тел могли быть полностью уничтожены взрывами либо все еще не найдены под завалами из песка. Удар был нанесен по району Аль-Маваси, где расположен палаточный лагерь для перемещенных лиц.

В начале дня во вторник официальный представитель Управления гражданской обороны Газы Мохаммед аль-Мугайр сказал агенству AFP, что спасатели на тот момент продолжали искать 15 пропавших без вести.

Очевидцы рассказали Би-би-си, что вскоре после полуночи в районе Аль-Маваси прогремели сильные взрывы, а небо озарилось пламенем.

Халед Махмуд, волонтер благотворительной организации, живущий неподалеку от места ударов, рассказал, что он и другие добровольцы поспешили на помощь, но были ошеломлены масштабом произошедшего.

«В результате ударов образовались три воронки глубиной семь метров, в которых было погребено более 20 палаток», — сказал он корреспонденту Би-би-си по телефону.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассаля, которого цитирует CNN, всего в районе Аль-Маваси было более 200 палаток, от 20 до 40 из них уничтожены.

Он также сказал, что палестинцев в этом районе не предупредили об ударе.

Армия обороны Израиля заявила, что истребители нанесли удар по командному центру ХАМАС, тайно действовавшему в гуманитарной зоне на юге Газы.

«Террористические организации в секторе Газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая обозначенную гуманитарную зону, для осуществления террористической деятельности против государства Израиль и войск ЦАХАЛ», — говорится в заявлении.

Израильские военные заявили, что перед ударом были предприняты «меры, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие средства».

Представители ХАМАС позднее заявили, что боевиков не было на месте удара.

«Утверждения оккупационных властей о присутствии бойцов сопротивления — вопиющая ложь», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Сотни тысяч палестинцев были вынуждены бежать в Хан-Юнис, когда Израиль начал военную операцию против боевиков ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября, в ходе которого погибло около 1200 человек и 251 израильтянин был взят в заложники.

С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС минздрава Газы, на территории анклава погибло более 40 900 человек.