Масштабная атака на российские регионы. В Подмосковье дроны попали в две многоэтажки, погибла женщина

В ночь на 10 сентября девять российских регионов подверглись масштабной атаке украинских дронов. Минобороны России заявляет о 144 сбитых дронах. Один из беспилотников врезался в многоэтажку в подмосковном Раменском, погибла женщина.

Одной из самых масштабных украинских атак в ночь на 10 сентября подверглась Брянская область, где за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, были сбиты 72 беспилотника. Также, как сообщает ведомство, 20 дронов были сбиты над территорией Московской области, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области. Также несколько дронов были сбиты над Воронежской областью, Липецкой и Орловской.

В подмосковном Раменском один из беспилотников попал в многоэтажку в Спортивном проезде, в результате возник пожар в нескольких квартирах на 11-12 этажах.

Украина не комментирует сообщения о массированной атаке дронов в ночь на 10 сентября.

В результате попадания беспилотника, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, погибла одна из жительниц дома — женщина в возрасте 46 лет. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, однако позже эта информация не подтвердилась: ошибку объяснили тем, что погибшая была невысокого роста и ее сначала приняли за ребенка. Еще три жителя дома госпитализированы с ранениями.

Всего в доме пострадали 54 квартиры из 102, сообщил Воробьев. "Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы", — отметил губернатор Подмосковья.

Еще один дрон в Раменском врезался в многоэтажку на Высоковольтной улице. "Удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать", — говорится в сообщении губернатора. Жителей пострадавшей многоэтажки и пяти соседних домов было решено эвакуировать.

Еще один из беспилотников в Подмосковье упал на Каширское шоссе из-за чего движение по магистрали в сторону Москвы утром было перекрыто. Как сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева, при падении дрона никто не пострадал.

Также атаки дронов были зафиксированы в подмосковных Подольске, Люберцах и Коломне.

Из-за атаки дронов с ночи до утра 10 сентября была ограничена работа трех московских аэропортов — "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что близ аэропорта "Жуковский" "устраняются последствия" падения обломков сбитого дрона. Телеграм-каналы в то же время опубликовали кадры, на которых предположительно запечатлен небольшой пожар в аэропорту "Жуковский" после атаки беспилотника.

Также из-за опасности атаки дронов была ограничена работа аэропорта Казани.

В Тульской области обломки дрона упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности. Утверждается, что при атаке дрона никто не пострадал.

Власти Брянской, Калужской, Воронежской и Липецкой областей сообщили, что в их регионах никто от атак дронов не пострадал.

В остальных регионах, подвергшихся ночной атаке беспилотников, пока информации о пострадавших нет.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

"Новый удар ВСУ по целям в глубине российской территории оказался столь же массированным, что и предыдущий, 1 сентября. Тогда российское Минобороны заявило, что ПВО сбила около 158 дронов, теперь — 144. Из них 20 — на территории Московской области. Сопоставимый по масштабу удар был также 14 августа, когда российские военные заявили об уничтожении 117 дронов над восемью регионами.

Украина давно вкладывает деньги в разработку и производство дальних ударных беспилотников. У нее есть открытый доступ на мировой рынок, где она может покупать различные компоненты. Это большая индустриальная страна, до недавнего времени в Украине была развитая авиационная промышленность. В Киеве действует Национальный авиационный университет. Все возможности реализовать такую программу у Украины есть. И она явно ее последовательно реализует.

Судя по последним нескольким неделям, ВСУ может накопить более 150 дронов для одного удара за период от 10 до 15 дней. Но если производство будет расширяться, то либо будет сокращаться этот период, либо будет расти количество дронов в одном налете.

Кроме того, украинцы разрабатывают новые модели дальних средств поражения, например, крылатую ракету наземного базирования. Это довольно простое изделие, но еще недавно у ВСУ не было и его.

Разумеется, существует какой-то предел, максимальная производительность, в которую однажды упрется украинское производство беспилотников, но пока мощность налетов лишь нарастает.

Российской ПВО удается сбивать абсолютное большинство дронов, но и у нее есть свой максимум — предельное количество целей, которое можно перехватить. В этом и заключается противостояние Украины и России в дальних ударах, в которых численность играет решающее значение".