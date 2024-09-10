Эксперт: Студенты экономических специальностей в Китае стали стесняться своей профессии

Эксперты заявили, что студенты экономических специальностей в Китае стали стесняться своей профессии из-за громких уголовных дел в отношении банкиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Один из самых известных исследователей в сфере финансов в Китае Ли Фэн выступил с неожиданным заявлением, что молодые банкиры, которые окончили вуз этим летом, не должны стесняться своей профессии.

"Некоторые люди начали думать, что финансовая индустрия бесполезна, потому что она якобы не использует современные технологии. У некоторых наших выпускников даже развилось чувство стыда за свою профессию, но этот образ мышления необходимо исправить", — сказал Ли Фэн, заместитель декана Высшего института финансов Шанхайского университета Цзяотун.

В прошлом работа в банковской сфере в Китае, как и во многих других странах, считалась престижной, а зарплаты работников данной сферы были одними из самых высоких в стране. Сотрудники банковской сферы олицетворяли собой расцвет финансов и технологий, а также трансформацию китайской экономики.

Однако в последние годы правительство Китая усилило контроль над этим сектором в рамках программы по борьбе с коррупцией. Например, крупным скандалом стало исчезновение миллиардера-банкира Бао Фаня, который позже был арестован по обвинению в даче взятки.

Этот случай и другие громкие дела, связанные с задержанием банкиров, бросили тень на всю сферу.