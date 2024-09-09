Тайфун во Вьентаме: масштабные разрушения и более 60 погибших, включая детей

Разрушительный тайфун Яги, обрушившийся на северные районы Вьетнама в минувшие выходные, продолжает бушевать. В понедельник его натиска не выдержал оживленный автомобильный мост Фонг Чау в провинции Фу Тхо, в результате обрушения 10 автомобилей и два скутера упали в реку Хонгха.

Трех человек удалось спасти, 13 числятся пропавшими без вести, сообщают местные власти.

Мост длиной в 375 метров рухнул не полностью, часть конструкции еще стоит, но о восстановительных работах в условиях непогоды речь не идет. Военным поручено как можно скорее построить понтонный мост.

Тайфун Яги - самый мощный циклон в Азии в этом году, скорость ветра достигает 203 километров в час.

За прошедшие два дня он унес жизни более 60 человек. По меньшей мере 44 человека погибли в результате вызванных тайфуном оползней и наводнений.

По данным министерства сельского хозяйства и развития сельской местности, среди погибших 68-летняя женщина, годовалый мальчик и новорожденный младенец.

Более 240 человек получили ранения, тайфун срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья.

Около 1,5 млн жителей севера Вьетнама сидят без электричества.

Сейчас Яги движется на запад страны. По словам синоптиков, он немного ослабевает, но угроза наводнений и оползней остается высокой.

В понедельник в провинции Йенбай уровень воды достиг одного метра, 2400 семей перебираются на возвышенности, сообщило информационное агентство AFP.

Десятки рыбацких лодок затонули, многие унесло течением. В воскресенье несколько десятков рыбаков были объявлены пропавшими без вести, но вскоре поисково-спасательный отряд обнаружил 27 человек, дрейфующих в воде. Пока неясно, все ли это рыбаки из числа пропавших.

Почти 50 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных городов Вьетнама. Власти выпустили предупреждение оставаться в помещениях.

Школы временно закрыты в 12 северных провинциях, включая Ханой.

Перед тем, как обрушится на Вьетнам, Яги посетил южные провинции Китая и Филиппины. Суммарно в этих странах погибли 24 человека.

Ученые предупреждают, что из-за изменений климата тайфуны и ураганы стали сильнее, происходят чаще и длятся дольше. По их словам, более высокая скорость ветра при погодных аномалиях связана с потеплением воды в океане.

Более теплая атмосфера также удерживает больше влаги, что может приводить к более интенсивным осадкам.