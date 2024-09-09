Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Тайфун во Вьентаме: масштабные разрушения и более 60 погибших, включая детей

Опубликовано:

Тайфун во Вьетнаме
Тайфун во Вьетнаме. Фото: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Разрушительный тайфун Яги, обрушившийся на северные районы Вьетнама в минувшие выходные, продолжает бушевать. В понедельник его натиска не выдержал оживленный автомобильный мост Фонг Чау в провинции Фу Тхо, в результате обрушения 10 автомобилей и два скутера упали в реку Хонгха.

Трех человек удалось спасти, 13 числятся пропавшими без вести, сообщают местные власти.

Мост длиной в 375 метров рухнул не полностью, часть конструкции еще стоит, но о восстановительных работах в условиях непогоды речь не идет. Военным поручено как можно скорее построить понтонный мост.

Тайфун Яги - самый мощный циклон в Азии в этом году, скорость ветра достигает 203 километров в час.

За прошедшие два дня он унес жизни более 60 человек. По меньшей мере 44 человека погибли в результате вызванных тайфуном оползней и наводнений.

По данным министерства сельского хозяйства и развития сельской местности, среди погибших 68-летняя женщина, годовалый мальчик и новорожденный младенец.

Более 240 человек получили ранения, тайфун срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья.

Около 1,5 млн жителей севера Вьетнама сидят без электричества.

Сейчас Яги движется на запад страны. По словам синоптиков, он немного ослабевает, но угроза наводнений и оползней остается высокой.

В понедельник в провинции Йенбай уровень воды достиг одного метра, 2400 семей перебираются на возвышенности, сообщило информационное агентство AFP.

Десятки рыбацких лодок затонули, многие унесло течением. В воскресенье несколько десятков рыбаков были объявлены пропавшими без вести, но вскоре поисково-спасательный отряд обнаружил 27 человек, дрейфующих в воде. Пока неясно, все ли это рыбаки из числа пропавших.

Почти 50 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных городов Вьетнама. Власти выпустили предупреждение оставаться в помещениях.

Школы временно закрыты в 12 северных провинциях, включая Ханой.

Перед тем, как обрушится на Вьетнам, Яги посетил южные провинции Китая и Филиппины. Суммарно в этих странах погибли 24 человека.

Ученые предупреждают, что из-за изменений климата тайфуны и ураганы стали сильнее, происходят чаще и длятся дольше. По их словам, более высокая скорость ветра при погодных аномалиях связана с потеплением воды в океане.

Более теплая атмосфера также удерживает больше влаги, что может приводить к более интенсивным осадкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159343-tayfun-vo-ventame-masshtabnye-razrusheniya-i-bolee-60-pogibshih-vklyuchaya-detey/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше? В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших, в том числе беременная женщина На Японию обрушился мощный тайфун «Шаньшань». Есть погибшие, миллионы людей эвакуированы

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie