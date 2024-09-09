"Тейт насиловал и душил нас". Новые подробности в деле скандального блогера Эндрю Тейта

Скандальный блогер Эндрю Тейт сейчас находится под домашним арестом в Румынии. Прокуратура рассматривает новые обвинения против него, среди которых - секс с несовершеннолетней и торговля несовершеннолетними. Две женщины, которые утверждают, что Тейт изнасиловал их и душил, рассказали Би-би-си свою историю.

Предупреждение: статья содержит описания сексуального насилия

Еще одна женщина утверждала, что впервые ее изнасиловал младший брат Тейта, Тристан, у которого также миллионы подписчиков.

Братья Эндрю и Тристан Тейты, 37 и 36 лет, сейчас обвиняются в Румынии в торговле людьми и создании организованной группы для сексуальной эксплуатации женщин. Эндрю Тейта обвиняют также в изнасиловании.

Если братьев признают виновными, они могут получить более 10 лет тюрьмы. Тейты категорически отрицают выдвинутые против них обвинения.

В настоящее время Эндрю Тейт находится под домашним арестом в Румынии. В дополнение к уже предъявленным ему обвинениям прокуратура рассматривает новые, в том числе в сексе с несовершеннолетней и торговле несовершеннолетними. Кроме того, оба брата находятся под следствием по обвинению в торговле 34 женщинами.

Две британки, не участвующие в румынском деле против братьев Тейт, подробно рассказали Би-би-си о своих встречах с Эндрю Тейтом, а также о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии. Это произошло по меньшей мере 10 лет назад, когда Тейт жил в Лутоне недалеко от Лондона.

Другая британка выступила с новым обвинением в изнасиловании со стороны Тристана Тейта, заявив, что он схватил ее руками за горло и душил.

Анна (имя женщины изменено) рассказала нам, что встречалась с Эндрю Тейтом в Лутоне в 2013 году. После нескольких свиданий она пришла к нему домой.

«Он начал меня целовать…, а потом просто посмотрел на потолок и сказал: „Я вот думаю, стоит ли мне насиловать тебя или нет“. Неожиданно он просто схватил меня за горло, ударил о спинку кровати, сильно придушив».

Анна говорит, что потом он ее изнасиловал. Она говорит, что после нападения Тейт присылал ей текстовые сообщения и голосовые заметки об изнасиловании и сексуальном насилии.

«Я плохой человек? Потому что чем больше это не нравилось тебе, тем больше это нравилось мне», — сказал он в голосовом сообщении.

«Мне нравится тебя насиловать», — написал он женщине. Анна говорит, что он пытался выдать эпизод с удушением за шутку: «Ты действительно так обиделась, что я тебя немного придушил?»

Когда Би-би-си спросила Тейта об этом сообщении, он отказался от комментариев.

В 2014 году Анна рассказала полиции Бедфордшира о предполагаемом нападении. Еще две женщины выступили с похожими заявлениями, и полиция начала расследование.

В 2019 году дело было передано в Королевскую прокуратуру, но тогда было решено, что доказательств для предъявления обвинений недостаточно.

Еще одна женщина, которую мы назвали Сиенна, описывает похожую историю.

Она говорит, что впервые встретила Эндрю Тейта 10 лет назад в Лутоне: «Мы быстро нашли общий язык и немного выпили».

Она говорит, что у них было то, что она описывает как «обычный секс на одну ночь».

Сиенна говорит, что через несколько месяцев она снова встретила Тейта. Она утверждает, что на этот раз он напал на нее.

«Мы пошли в мою спальню… и начали заниматься сексом, — говорит она. — И тогда он положил руки мне на шею».

Сиенна говорит, что ей не хватало воздуха, а потом она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, она говорит, что он все еще продолжал заниматься с ней сексом.

«Я была очень напугана, — говорит женщина. — Я просто помню, как хватала ртом воздух… Это было изнасилование».

Она говорит, что утром у нее глаз налился кровью: «У меня глаз полностью покраснел, видимо, такое часто случается в случаях домашнего насилия, когда имело место удушение».

Друг Сиенны подтвердил Би-би-си, что она рассказала ему об этом инциденте. Он также говорит, что видел у нее травму глаза. Сиенна не пошла в полицию и говорит, что жалеет об этом.

Редакции программы Би-би-си Panorama известно в общей сложности о пяти женщинах в Великобритании, которые утверждают, что Тейт душил их во время секса.

Когда мы брали у него интервью в июне прошлого года, он отрицал, что когда-либо душил женщину или занимался сексом с женщиной без ее согласия.

«Я знаю, что никогда никого не обижал. Это не в моей природе делать людям больно», — сказал он.

Эндрю Тейт начал свой путь к онлайн-славе примерно пять лет назад. Видео самопровозглашенного женоненавистника в ютубе и тиктоке, а также публикации в твиттере принесли ему миллионы подписчиков и всемирную славу.

Он проповедовал мальчикам и юношам о том, что они должны доминировать над женщинами. В одном видео он сказал, что женщины «ленивы по своей природе», и добавил: «Невозможно жить в реальности и при этом не быть сексистом».

Власти Великобритании обратили внимание на влияние Тейта на распространение мизогинии в интернете.На некоторых видео он демонстрировал роскошную жизнь, которую ведет в Румынии.

Считается, что Эндрю и Тристан Тейты переехали в Румынию в 2016 году. В Лутоне у них был онлайн-бизнес, в котором они снимали женщин, которые разговаривали и раздевались перед камерой за деньги.

В Румынии существует одна из крупнейших индустрий вебкам-моделей в мире, в которой занято более полумиллиона работников. Переезд братьев туда, очевидно, повлиял на развитие их бизнеса.

В какой-то момент Эндрю Тейт заявил, что зарабатывает 400 000 фунтов в месяц на вебкам-бизнесе и что «на пике популярности на него работали 75 женщин».

Однако, когда он разговаривал с Би-би-си в прошлом году, он преуменьшил эти «достижения», утверждая, что его хвастовство было преувеличением и ложью.

Развлекательный бизнес для взрослых занимает центральное место в уголовном деле, которое было возбуждено против Тейтов в Румынии. Прокуратура утверждает, что братья занимались торговлей женщинами — вербовали, организовывали переезд в Румынию, предоставляли жилье в Бухаресте с целью эксплуатации. Двух фигуранток дела привезли в Румынию из Великобритании.

Еще одна британка, которая не участвует ни в одном из судебных процессов, рассказала программе Panorama о своем опыте работы у братьев Тейт. Она первый раз выступила публично на эту тему.

Дейзи (ее имя также изменено) говорит, что встречалась с Тристаном Тейтом в Великобритании в 2017 году, когда он предложил ей работать вебкам-моделью для братьев в Бухаресте. Мы видели доказательства того, что Тристан забронировал ей билет на рейс в Бухарест.

Дейзи поехала по собственному желанию, осознанно согласившись участвовать в этом бизнесе. Она описывает, как она и другие вебкам-модели жили и работали вместе под контролем Тейтов.

«У девочек были свои комнаты, но это не было их личным пространством. Все принадлежало Тристану и Эндрю, спальни, в которых работали девочки, были также спальнями, в которых спали братья».

Для всех женщин были строгие правила, говорит Дейзи, почти все аспекты их жизни контролировались.

О том же рассказывает и румынская вебкам-модель, с которой мы также поговорили.

«Ралука» говорит, что работала на Тейтов в 2021 году. Она утверждает, что «контроль и манипуляции» — это основа их бизнеса.

По словам Ралуки, большинство моделей, которые работали на Тейтов, «встречались с ними». Она добавляет, что среди моделей были женщины, которых привезли из Великобритании.

Румынская прокуратура заявила, что у нее есть показания трех женщин, в которых говорится о «контроле» со стороны братьев. В материалах дела некоторые женщины говорят, что им запретили выходить из дома «самостоятельно».

Когда Эндрю Тейт говорил с Би-би-си в прошлом году, он отверг подобные обвинения и заявил, что женщины работают на себя. Он сказал, что его роль заключается в том, чтобы просто «помочь им найти оператора».

Дейзи рассказывает, что через несколько дней после приезда в Румынию она рассталась с Тристаном Тейтом, но, как она утверждает, это не остановило его от попыток заняться с ней сексом.

«Я сказала ему „нет“ раз 10-15, что я не хочу». Тогда, по ее словам, он схватил ее за горло и изнасиловал. Дейзи не сообщила об этом в полицию.

Би-би-си пообщалась с одним из ее друзей, который сказал, что после того, как Дейзи вернулась в Великобританию, она была расстроена и сказала ему, что Тристан Тейт совершил над ней сексуальное насилие.

Мы спросили Тристана Тейта обо всех обвинениях в его адрес — он не стал комментировать.В этом году отношения Тейтов с законом ухудшились еще больше. Кроме обвинений в Румынии и нового расследования, о котором объявили в августе, им грозят судебные иски в других местах.

В Великобритании полиция Бедфордшира начала процедуру экстрадиции обоих братьев по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, имевшем место до 2012–2015 гг. Это не имеет никакого отношения к женщинам, с которыми мы разговаривали.

Полиция Девона и Корнуолла также возбудила гражданское дело против Тейта за уклонение от уплаты налогов на его онлайн-бизнес. В октябре судья должен вынести решение о миллионной задолженности.

Сиенна и Анна подают в суд на Эндрю Тейта, и их дело должен рассмотреть Высокий суд Лондона. Вместе с двумя другими женщинами они обвиняют Эндрю Тейта в изнасиловании и сексуальном насилии. Он намерен оспорить иски.

Мы спросили Тейта обо всех последних обвинениях, но он отказался от комментариев.

В прошлом году он сказал нам: «Я с нетерпением жду, когда правда выйдет наружу. Я с нетерпением жду, когда Би-би-си раскроет правду о том, что Эндрю Тейта признали невиновным, потому что я никогда не делал ничего плохого».