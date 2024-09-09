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Новости русской службы Би-би-си

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильских ударов по территории Сирии

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Флаг Сирии
Флаг Сирии. Иллюстративное фото: Manuel Augusto Moreno via Getty images

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильских авиаударов по ряду военных объектов в центральной Сирии, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Сообщается, что удары были нанесены по пяти целям в Сирии, в том числе по научно-исследовательскому центру в Масьяфе.

Со ссылкой на директора больницы агентство сообщает, что еще 43 человека получили ранения в результате атак в окрестностях Масьяфа в провинции Хама в воскресенье вечером.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR, обладает обширной сетью источников внутри Сирии) ранее сообщил о 13 сильных взрывах "в зоне расположения научно-исследовательских центров в Масьяфе, где присутствуют проиранские группы и эксперты по разработке оружия", и о гибели семи человек (четырех военнослужащих и трех гражданских), а также о 15 пострадавших.

SANA со ссылкой на сирийский военный источник сообщила, что израильские самолеты, пролетавшие над северо-западом Ливана, запустили ракеты по «ряду военных объектов в центральном регионе» примерно в 23:20 по местному времени (20:20 GMT) в воскресенье.

"Наша противовоздушная оборона сбила несколько ракет", — добавил военный источник.

Израильские военные заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ. Однако ранее ЦАХАЛ признавал сотни ударов по целям в Сирии, которые, по мнению израильских военных, связаны с Ираном и союзными вооруженными группировками.

По сообщениям, с начала войны в Газе израильские удары усилились в ответ на трансграничные нападения на север Израиля со стороны "Хезболлы" и других группировок в Ливане и Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159170-po-menshey-mere-14-chelovek-pogibli-v-rezultate-izrailskih-udarov-po-territorii-sirii/

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