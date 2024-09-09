Обвиняемый в убийстве кыргызстанец пытался сбежать в Казахстан

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали на кыргызско-казахстанской границе активного члена ОПГ, осужденного за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

О задержании на КПП "Ак-Жол — Автодорожный" криминального авторитета по прозвищу Дженго изданию сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"В октябре 2023 года проведен обыск в доме 32-летнего члена ОПГ Дженго. Там нашли обрез и боеприпасы. В спецслужбах добавили, что мужчине тогда удалось скрыться от правоохранительных органов. Спустя год, в начале сентября 2024-го, его задержали при попытке уехать в Казахстан.

Мужчину водворили в ИВС УГКНБ по Джалал-Абадской области, где проводятся следственные мероприятия", - сообщается в публикации.

Напомним, в конце августа полиция Астаны задержала иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске. Это граждане Таджикистана и Узбекистана. Один из них разыскивался за угон и повреждение авто, другой за мошенничество.

В июле сообщалось, что КНБ Казахстана задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и один иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях.

Ранее в Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом по делам о вымогательстве и краже.