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NASA отложила запуск миссии Blue Origin по отправке спутников на Марс до 2025 года

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Логотипы NASA и Blue Origin
Логотипы NASA и Blue Origin. Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Миссия космической компании Джеффа Безоса Blue Origin по отправке спутников на Марс была отложена NASA как минимум до начала 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Представители NASA заявили, что космическое агентство отложило запланированную на октябрь миссию Blue Origin по отправке спутников на Марс, чтобы избежать значительных финансовых, временных и технических проблем, связанных с возможной утечкой топлива из космического корабля.

Агентство рассматривает другие возможности запуска и предполагает, что миссия, вероятнее всего, состоится весной 2025 года.

Корректировка графика запуска подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Blue Origin. Компания ускоряет производство орбитальной ракеты New Glenn, которое уже задерживается на четыре года. В прошлом месяце стало известно о двух крупных неудачах во время испытаний.

Дэйв Лимп, генеральный директор Blue Origin, сообщил, что решение NASA было частично обусловлено готовностью объекта и логистикой полета.

В компании отмечают, что первый запуск станет сертификационным полетом национальной безопасности для New Glenn. Космическим компаниям обычно требуется не менее двух сертификационных полетов, чтобы новые ракеты могли официально отправляться в космос с полезным грузом на борту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159040-nasa-otlozhila-zapusk-missii-blue-origin-po-otpravke-sputnikov-na-mars-do-2025-goda/

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