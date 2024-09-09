Павла Дурова сняли на видео гуляющим по Парижу вместе с девушкой

Основателя Telegram Павла Дурова сняли на видео разгуливающим с девушкой по столице Франции, где его ранее задержали. Кадры публикуют Telegram-каналы.

Как пишет Telegram-канал Shot, на видео Дуров прогуливается по Парижу со своей девушкой – стримершей Юлией Вавиловой. Парочку заметили без телохранителей на улице Сент Оноре, где находятся разные бутики с брендами.

Как пишет РБК, Юлия Вавилова называет себя блогером и криптокоучем. СМИ начали писать о ней после задержания Павла Дурова в парижском аэропорту вечером 24 августа. Девушка сопровождала бизнесмена в путешествии по Азербайджану, откуда он направился на самолете во Францию.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.