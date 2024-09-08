Лидер оппозиции Венесуэлы и соперник Мадуро на выборах покинул страну в поисках убежища в Испании

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес улетел в Испанию. На родине ему грозит арест.

75-летний Гонсалес улетел после того, как «добровольно попросил убежища в посольстве Испании в Каракасе несколько дней назад», сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

В своем посте в соцсети Х это подтвердил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Эдмундо Гонсалес вылетел из Каракаса в Испанию на самолете испанских ВВС», — написал он.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Избирком Венесуэлы объявил действующего президента победителем, не опубликовав при этом детальных результатов голосования. Оппозиция же была уверена, что победить должен был ее кандидат Эдмундо Гонсалес, об этом говорили и результаты опросов. В интернете были выложены результаты подсчета голосов, которые, по мнению оппозиции, свидетельствуют о победе Гонсалеса.

Международное сообщество считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Даже лояльные режиму Мадуро Мексика, Колумбия и Бразилия отказались признавать официальные результаты выборов в Венесуэле, пока им не предоставят подробные отчеты о голосовании.

Избирательная комиссия утверждает, что не может предъявить документальные свидетельства победы Мадуро, поскольку хакеры якобы подменили данные, хотя у наблюдателей не имеется никаких свидетельств хакерского вмешательства.

На улицах начались акции протеста. В результате столкновения погибли 27 человек, более 2 тысяч человек были арестованы.

На этой неделе прокуроры выдали ордер на арест Гонсалеса. Его подозревают в нескольких преступлениях, в частности в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону и сговоре.

Ухудшение отношений с Бразилией и Аргентиной

В субботу правительство Венесуэлы отозвало разрешение Бразилии представлять интересы Аргентины в стране, включая управление посольством, в котором укрываются шесть оппозиционных деятелей.

В заявлении властей Венесуэлы говорится, что решение, вступившее в силу немедленно, было принято из-за доказательств того, что посольство использовалось для планирования покушений на Мадуро и Родригеса.

Венесуэла разорвала отношения с Аргентиной после президентских выборов. Бразилия, как и Колумбия и Мексика, потребовала от венесуэльского правительства опубликовать полные результаты голосования.

В пятницу Министерство иностранных дел Аргентины обратилось в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других высокопоставленных правительственных чиновников за события, произошедшие после выборов.

Бразилия заявила, что получила сообщение об отзыве разрешения «с удивлением». Аргентина заявила, что отвергает это «одностороннее» решение. Обе страны призвали Мадуро соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Любая попытка вторжения или похищения просителей убежища, которые остаются в нашей официальной резиденции, будет сурово осуждена международным сообществом, — говорится в заявлении Аргентины. — Подобные действия укрепляют уверенность в том, что в Венесуэле Мадуро не соблюдаются основные права человека».

В субботу днем бразильский дипломатический источник сообщил, что Венесуэла заверила Бразилию, что посольство останется в неприкосновенности. Бразилия настаивает на том, что останется на страже аргентинских интересов, пока Аргентина не укажет другое государство, приемлемое для Венесуэлы, чтобы сделать это.

«Правительство Бразилии подчеркивает в этой связи, в соответствии с условиями Венских конвенций, неприкосновенность помещений аргентинской дипломатической миссии», — говорится в заявлении, добавляя, что в ней находятся шесть венесуэльских просителей убежища, имущество и архивы.

В марте шесть человек попросили убежища в аргентинском посольстве в Каракасе после того, как прокурор вынес решение об их аресте по обвинению в заговоре.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо отвергла обвинения в адрес своих соратников. В пятницу вечером некоторые представители оппозиции, находящиеся в аргентинской резиденции, сообщили в X, что здание находится под наблюдением и в нем нет электричества.

Они разместили видео, на которых были запечатлены одетые в черное люди и патрули из правительственной разведки SEBIN.