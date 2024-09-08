"Невозможно развивать страну": президент Ирана предложил перенести столицу в другой город

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для развития страны столицу необходимо перенести из Тегерана к южным границам республики, к Персидскому заливу.

По сообщению "РИА Новости", президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у иранского руководства не остается другого пути, кроме перемещения политических и экономических центров страны к южным границам республики, к берегам Персидского залива.

"Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр", - цитирует иранское информационное агентство Fars слова Пезешкиана.

Он отметил, что далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических.

"Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, - это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет дана возможность совершить переезд в новую столицу республики.

По данным РБК, власти Ирана не в первый раз задумываются о переносе столицы, этот вопрос поднимался еще в правительстве президента Махмуда Ахмадинежада (2005 - 2013 годы). В январе 2013-го Исламский совет одобрил план переноса политической и административной столицы из Тегерана.

Напомним, в начале июля в Иране состоялись внеочередные президентские выборы - их назначили после гибели президента страны Ибрахима Раиси в авиакатастрофе в мае.

Победил на выборах 69-летний Масуд Пезешкиан - из 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов он набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана. Также уже дважды участвовал в президентской гонке: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана.

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