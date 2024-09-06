В Кении 17 детей погибли при пожаре в школе

По меньшей мере 17 учеников погибли в результате пожара. Трагедия произошла в начальной школе Хиллсайд Эндараша в четверг вечером в Центральной Кении.

Как сообщает Sky News, по меньшей мере 17 учеников погибли в результате пожара в школьном общежитии в Кении.

Полиция сообщила, что число погибших может возрасти, добавив, что по меньшей мере 13 учеников получили серьезные ожоги.

Причина пожара, произошедшего в четверг вечером в начальной школе Хиллсайд Эндараша в округе Ньери, выясняется, сообщил представитель местной полиции.

При этом по данным телеканала Citizen TV, по меньшей мере 14 детей числятся пострадавшими, они были доставлены в близлежащие больницы.

В своем посте в соцсети X президент восточноафриканской страны Уильям Руто призвал власти "тщательно расследовать этот ужасный инцидент".

"Наши мысли с семьями детей, погибших в результате пожара в Академии Хиллсайд Эндараша в округе Ньери. Это разрушительная новость. Мы молимся за скорейшее выздоровление выживших.

Поручаю соответствующим органам тщательно расследовать этот ужасающий инцидент. Виновные будут привлечены к ответственности", - сообщил он в посте.

Накануне сообщалось о стрельба в американской школе. По данным Русской службы BBC, не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты. Власти штата заявили, что подозреваемый в нападении задержан - им оказался 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.

3 сентября мы писали, что 11 человек, в том числе 5 детей, погибли после наезда школьного автобуса в Китае, сообщает РБК. Пострадали еще 13 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Весной мы писали о случае в финской школе, где во время стрельбы погиб ученик шестого класса, тяжело ранены еще двое детей. Стрельбу открыл 12-летний подросток.

В декабре прошлого года сообщалось, что в одной из школ Брянска в России произошла стрельба. Сообщалось о погибших и раненых. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.