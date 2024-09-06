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Пассажиры рейса Turkish Airlines пострадали из-за турбулентности: есть госпитализированные

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Стамбула в Тайбэй, пострадали из-за турбулентности, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

О произошедшем сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн на странице в Х.

По его словам, судно за два часа до посадки попало в зону турбулентности из-за непогоды. На борту находились 214 пассажиров и 17 членов экипажа.

"Из-за турбулентности пострадали четыре пассажира и два бортпроводника", — добавил представитель перевозчика.

Он добавил, что борт успешно приземлился в аэропорту Тайбэя, где пассажиров встретила бригада медиков. Никаких серьезных травм у пассажиров и членов экипажа не обнаружили, одного двух человек по их же просьбе госпитализировали.

"Turkish Airlines, которая всегда уделяет приоритетное внимание безопасности полетов и пассажиров, глубоко опечалена инцидентом. Состояние здоровья наших пассажиров и экипажа находится под контролем", — заключил Яхья Устюн.

Как ранее поясняла Русская служба BBC, турбулентность чаще всего возникает в облаках, где присутствуют восходящие и нисходящие потоки воздуха. Однако бывают и другие ее типы: например, волновая турбулентность может возникнуть, когда потоки воздуха, сталкиваясь с препятствием, например, горным хребтом, отражаются от него и формируют воздушные волны сродни морским.

Зоны турбулентности формируются и за кормой летящего лайнера, особенно большого, и попадание в них может закончиться для летящего следом самолета печально — такие случаи бывали. Именно поэтому авиадиспетчеры следят за тем, чтобы между лайнерами всегда было достаточное расстояние, особенно в окрестностях аэропортов, где самолетов много и они летят в одном направлении.

При этом современные лайнеры спроектированы с расчетом на турбулентность, и поэтому в подавляющем большинстве случаев ничем более опасным, чем неприятные ощущения для пассажиров и экипажа, она не грозит — если, конечно, вы пристегнуты к креслу.

Однако в экстремальных случаях сильные перепады давления (в более быстро движущихся воздушных потоках давление меньше) и стремительное перемещение воздушных масс могут представлять опасность для структурной целостности планера.

Случается такое крайне редко, и в большинстве случаев главная угроза находящимся на борту — это резкая тряска, сбивающая с ног любого, кто не успел пристегнуться ремнем безопасности.

Напомним, в начале года в зону сильной турбулентности попал самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Ташкент-Алматы. Из-за сильной тряски пострадало несколько пассажиров.

А в мае сообщалось, что самолет Boeing 777-300ER, летевший из Лондона в Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. В результате один человек погиб, еще несколько пострадали.

Добавим, еще в прошлом году ученые из Университета Рединга в Великобритании заявили, что в последние годы турбулентность во время полетов стала возникать чаще из-за того, что климат изменился, а планета слишком сильно нагрелась.

По данным ученых, турбулентность становится более частым явлением, потому что скорость ветра на большой высоте меняется из-за горячего воздуха и выбросов углерода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157964-passazhiry-reysa-turkish-airlines-postradali-iz-za-turbulentnosti-est-gospitalizirovannye/

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