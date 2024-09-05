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Эзотерика

Огромный астероид сняли на видео на Филиппинах

Опубликовано:

Астероид
Астероид. Кадр из видео: x.com/klvdpn

В среду, 4 сентября, астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5 метра вошел в атмосферу Земли над Филиппинами. Его падение запечатлели на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на New Scientist.

Как пишет издание, из-за облачной погоды астрономы заметили астероид лишь за пару часов до того, как он пронесся по небу яркой вспышкой.

Астероид, который, по оценкам, имеет примерно 1,5 метра в диаметре, был обнаружен подконтрольным NASA агентством и получил название 2024 RW1.

В материале отмечается, что скорость астероида составляла 17,6 километра в секунду, или 63 360 километров в час. По словам Алана Фицсиммонса из Королевского университета в Белфасте в Великобритании, это является средней скоростью для таких объектов.

"Не обманывайтесь голливудскими фильмами, в которых вы видите, как что-то со свистом проносится по небу, и у вас есть время выбежать из дома, забрать кошку, прыгнуть в машину и куда-то уехать. У вас нет на это времени", — заявил ученый.

Координационный офис NASA в соцсетях успокоил людей, заявив, что астероид "безопасно врезался в атмосферу Земли".

Между тем в соцсетях появились видео, на которых запечатлен пронесшийся по небу астероид. Его можно было увидеть из северной части Филиппин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157399-ogromnyy-asteroid-snyali-na-video-na-filippinah/

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