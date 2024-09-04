В правительстве штата Нью-Йорк нашли китайскую шпионку. Ей предъявлены обвинения

Американские прокуроры предъявили целый ряд обвинений высокопоставленной чиновнице в правительстве штата Нью-Йорк и ее супругу. Обвинения связаны с их работой на китайское правительство, которое, судя по судебным документам, щедро оплачивало их услуги.

В течение 14 лет Линда Сунь продвигалась по служебной лестнице и стала заместителем руководителя аппарата губернатора. Но, по словам федеральных прокуроров, 41-летняя женщина использовала свое положение для помощи китайским чиновникам, в том числе блокируя контакты тайваньских дипломатов с правительством штата и тайно делясь внутренними документами с Пекином.

Согласно обвинительному заключению, Китай отплатил Сунь и ее мужу Кристоферу Ху миллионами долларов в виде откатов.

На эти деньги пара купила дом в Нью-Йорке стоимостью 4,1 млн долларов, квартиру за 2,1 млн долларов на Гавайях и несколько роскошных машин, включая спортивный автомобиль Ferrari Roma 2024 года выпуска.

Федеральный суд в Бруклине выдвинул против Сунь и Ху целый ряд обвинений - от отказа зарегистрироваться в качестве иностранного агента до мошенничества с визами и отмывания денег. Они не признали себя виновными.

Согласно американскому законодательству, лица, действующие в интересах иностранных государств или политических партий, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Сунь — натурализованная гражданка США китайского происхождения, — этого не сделала. По данным прокуратуры, она «активно скрывала, что действовала по приказу, просьбе или указанию» китайских правительственных чиновников и представителей.

В 2020 году, во время пандемии ковида, Сунь, как утверждается, помогла китайским консульским работникам получить доступ к разговорам чиновников штата, в одном из случаев даже добавив китайского чиновника к частной беседе официальных лиц о мерах борьбы с коронавирусом.

Бывший прокурор Нью-Йорка Говард Мастер сказал Би-би-си, что обвинения отражают «тревожную» тенденцию, когда высокопоставленные государственные чиновники — в том числе бывший сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес — получают подарки от иностранных правительств.

В обвинительном заключении против Сунь также перечисляются случаи, когда она пыталась помешать представителям Тайваня общаться или встречаться с высокопоставленными чиновниками в правительстве США.

«Все было благополучно улажено», — хвасталась Сунь в одном из сообщений китайскому консульскому работнику в 2016 году после того, как ей удалось не допустить участия высокопоставленного нью-йоркского политика в мероприятии, организованном Тайванем.

А когда в 2019 году президент острова посетил Нью-Йорк, Сунь участвовала в протестах против его визита, попав на фотографии.

Вплоть до января 2021 года она работала над тем, чтобы удалить из поля зрения общественности упоминания о задержании уйгуров в провинции Синьцзян.

Позже Сунь рассказала другому китайскому чиновнику, что она спорила со спичрайтером губернатора штата Кэти Хочул, чтобы добиться удаления упоминания об «уйгурской ситуации» из черновика ее речи.

Сунь также составляла поддельные пригласительные письма для китайских политиков для поездок в США и написала несанкционированное письмо о приеме на работу, чтобы включить соотечественника в консультативный совет по делам американцев азиатского происхождения при губернаторе Нью-Йорка.

Взамен Сунь и Ху «получали значительные экономические и другие выгоды от представителей [Пекина]», утверждают прокуроры.

Подарки включали в себя поездки в Китай с оплатой всех расходов, билеты на шоу, концерты и спортивные мероприятия, работу в Китае для двоюродного брата Сунь и доставку на дом соленых уток по-нанкински, приготовленных личным поваром китайского чиновника.

Адвокат Сунь Джаррод Шеффер сказал агентству AP: «Мы с нетерпением ждем рассмотрения этих обвинений в суде. Наш клиент по понятным причинам расстроен предъявлением этих обвинений».

Судья отпустил супругов под залог, ограничив их перемещение по США и приказав Сунь избегать любых контактов с представителями китайского консульства или миссии в Нью-Йорке.