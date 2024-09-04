В Telegram извинились перед Южной Кореей за порно-контент
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Корейская комиссия по стандартам связи сообщила, что команда Telegram принесла извинения и отчиталась об удалении порно-контента, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.
Как сообщается в пресс-релизе группы реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи, команда Telegram сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.
Представители мессенджера принесли свои извинения и выразили надежду на построение доверительного сотрудничества, отмечается в публикации ведомства.
Напомним, Русская служба "Би-би-си" сообщала в конце августа, что президент Южной Кореи призвал "искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности". Тогда стало известно, что журналисты обнаружили телеграм-канал с 227 тыс. подписчиков, в котором пользователи могли заказать через телеграм-бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин. Канал давал возможность загрузить изображение любой женщины.
Затем издание нашло другие телеграм-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий - спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы и военнослужащих.
Кроме того, как отмечает газета Hankyoreh, некоторые каналы использовались для распространения фейковых фотографий девушек-студенток университетов, старшей и средней школ.
Во Франции тем временем ведется расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова. Он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них - отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов. Предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156890-v-telegram-izvinilis-pered-yuzhnoy-koreey-za-porno-kontent/