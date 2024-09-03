Работники отелей в США вышли на забастовку из-за переработок

Тысячи работников сферы гостеприимства вышли на забастовку в США после того, как переговоры с работодателями не принесли результатов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Около 10 тысяч горничных, сотрудников ресепшен, поваров, официантов, барменов, швейцаров и коридорных — от Гавайев до Бостона — не вышли на работу в воскресенье. Забастовка продлится три дня.

В настоящее время к ней присоединились работники отелей из Гонолулу и Кауаи (Гавайи), Сиэтла, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Гринвича и Бостона.

Большинство участников забастовки состоят в профсоюзе Unite Here. Представители организации заявили, что работники сферы гостеприимства массово сталкиваются с переработками без должной компенсации.

В период пандемии COVID-19 произошёл массовый отток персонала из гостиниц, и собственники до сих пор не смогли закрыть все вакансии, поэтому действующие работники часто выполняют обязанности на нескольких должностях. Профсоюз добивается повышения заработной платы для сотрудников гостиниц.

"Мы бастуем, потому что гостиничная индустрия сбилась с пути. Мы не принимаем новую норму, при которой компании получают прибыль, отказываясь от своих обязательств перед работниками", — заявила Гвен Миллс, международный президент Unite Here.