Иранского активиста приговорили к 12 годам за репост с точкой
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Суд в Иране приговорил к 12 годам местного активиста, репостнувшего в соцсети X публикацию Верховного лидера страны Али Хаменеи, передает NUR.KZ со ссылкой на Iran International.
Хоссейн Шанбехзаде сделал репост публикации Али Хаменеи, приписав всего лишь точку. В итоге 31 августа он был приговорен к пяти годам тюрьмы за "произраильскую пропагандистскую деятельность", четырем годам за "оскорбление исламских святынь", двум годам за "распространение ложных сведений" в социальных сетях и одному году за "антирежимную пропагандистскую деятельность", сообщил его адвокат.
К слову, пост активиста набрал намного больше популярности, чем оригинальный, тем самым привлек внимание иранских властей.
Шанбехзаде известен своими высказываниями. В частности, он открыто поддерживал политзаключенных, отмену обязательного ношения хиджаба и так далее.
Аккаунт активиста был заблокирован.
Напомним, в апреле прошлого года власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.
В июле того же года на улицы страны вернулась полиция нравов.
Недавно в Афганистане талибы приняли законы, согласно которым, в том числе, женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156220-iranskogo-aktivista-prigovorili-k-12-godam-za-repost-s-tochkoy/